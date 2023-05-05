Рыбам нужно показать огонь, а Стрельцам прислушаться к советам: гороскоп по картам Таро на 5 мая 2023 года

Карты Таро поддерживают наши устремления.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 мая 2023 года рассказывает, что Козорогам следует показать, на что они способны, а Львам — изменить отношение к ситуации.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вперед – к новым победам. Новые достижения ожидайте и в любви. Что касается финансов, то улучшение не за горами.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Солнце"
Вас сопутствует позитив. В любви все складывается лучше. В рабочих вопросах состоится прояснение.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Колесница"
Всё в ваших руках. В отношениях крепко "держите вожжи". А на работе придется все контролировать.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Колесо удачи"
Все может измениться ежесекундно. В любви помните о возможности внезапных перемен. Что касается работы, то стоит задуматься о новых перспективах.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В отношениях посмотрите другими глазами партнера. На работе ожидайте перемен.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Может случиться нелегкий период. В любви остерегайтесь подлых людей. Что касается движения по карьерной лестнице, то возможны "подножки" от соперников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз кубков"
Счастье наполняет вас – наслаждайтесь. В отношениях гармония и идиллия. А вот в карьере излишние эмоции могут вам мешать.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди новые открытия. В любви попробуйте что-нибудь новое. Что касается работы, то следует браться за новый проект.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король пентаклей"
Пройдите жизненный тест на деньги. В отношениях прислушивайтесь к совету зрелого мужчины. Что касается средств, то стоит показать вашу способность их зарабатывать.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Сила"
Укажите на что вы способны. В отношениях действуйте решительно. Что касается работы, то следует продемонстрировать свою силу.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Впереди новые возможности. В любви не сбивайтесь в заблуждение. А на работе попробуйте взяться за что-нибудь новое и перспективное.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева жезлов"
Покажите огонь, пылающий внутри вас. В любви прислушивайтесь к совету решительной женщины. Что касается финансов, позаботьтесь о стратегии их получения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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