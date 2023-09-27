Рыбам нужно защитить собственное сердце, а Близнецам – выбрать одну цель: гороскоп по картам Таро на 27 сентября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 сентября 2023 г. рассказывает, что Близнецам нужно знать, что они хотят, а Овнам – защищать свои позиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 сентября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Двигайтесь и защищайте ваши позиции. В отношениях проявите смелость. На работе действуйте гораздо активнее.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Начните экономить. В отношениях следует ограничить эмоциональность. А на работе лучше искать больше

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка кубков"

Знайте что вы хотите. В любви не гонитесь за всеми и сразу. В рабочих вызовах выберите одну цель.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка мечей"

Надо отдохнуть. В отношениях следует задуматься о важности любви. В движении по карьерной лестнице сделайте паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король кубков"

Откройте ваше сердце. В любви прислушивайтесь к интуиции. А на работе найдите единомышленников и вместе двигайтесь к избранной цели.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Сила"

Пора показать силу. В отношениях продемонстрируйте характер. На работе не позволяйте морально издеваться над вами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для заключения договоров. В любви пора перейти на новый уровень. На работе пора начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите единомышленников. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе следует найти поддержку.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка кубков"

Вам нужно больше любить. Раскройтесь в отношениях. На работе двигайтесь вперед изо всех сил.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Умеренность"

Учтите все, что имеете. В отношениях не переливайте из пустого в пустое. На работе не стоит беспокоиться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

В любви попробуйте что-нибудь новое. В отношениях вам нужно больше. На работе вам очень нужны друзья.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защитите сердце. В движении по карьерной лестнице сделайте остановку.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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