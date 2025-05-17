Рыбам пора довериться изменениям, а Козерогам следует отпустить контроль: гороскоп по картам Таро на 17 мая 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро – это не только система предсказания, но и глубокий инструмент самопознания. Они помогают увидеть внутренние процессы, подсказывают направления действий и раскрывают скрытые аспекты дня. Прогноз на 17 мая основан на энергиях новых арканов и поможет каждому знаку сориентироваться в своем внутреннем и внешнем мире.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта дня: "Колесница"

Ваш день в динамике – смело двигайтесь вперед. Возможно удачное решение дел, давно стоящих на месте. Но не забудьте: контроль важнее скорости.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта дня: "Десятка пентаклей"

Сегодня день семейного сопротивления и материального подкрепления. Хорошее время для встреч с близкими, заботы о доме и финансовом планировании.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта дня: "Двойка мечей"

Вы оказались на развилке. День потребует принятия важного решения — не игнорируйте голос интуиции, даже если внешне все кажется неопределенным.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта дня: "Королева кубков"

Ваше эмоциональное состояние будет ключевым. Прислушивайтесь к своим чувствам и не отталкивайте то, что хочет быть исцеленным. День подходит для внутренней работы и эмпатии.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта дня: "Паж жезлов"

Новые идеи, интересные знакомства, неожиданные предложения – не бойтесь экспериментировать.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта дня: "Семерка кубков"

Фантазии могут затуманить разум. Осторожно с мечтами, ведущими в пучину самообмана. Принимайте решение, опираясь на реальные факты.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта дня: "Девятка мечей"

Тревожные мысли могут дать о себе знать. День способствует освобождению от внутренних страхов. Не оставайтесь наедине с болью – позвольте себе поддержку.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта дня: "Суд"

Пора освободиться от старика. Сегодня могут возникать темы завершения, прощения, принятия ответственности. Это очищение и шанс начать с чистого листа.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта дня: "Пятерка жезлов"

День напряжения и конкуренции. Но не стоит пугаться – в здоровом соревновании рождается сила. Сосредоточьтесь на цели, а не на мелких конфликтах.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта дня: "Четверка пентаклей"

Слишком сильное удержание за стабильность может привести к застою.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта дня: "Императрица"

День наполнен творчеством, плодовитостью, заботой. Займитесь тем, что доставляет удовольствие, и бдите свои идеи как семена будущего.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта дня: "Восьмерка кубков"

Пора отпустить то, что больше не наполняет. Даже если это болезненно – внутренний голос давно уже знает ответ. Доверьтесь изменению.

17 мая – это день пробуждения, решений и обновления.

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