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Рыбам пора довериться изменениям, а Козерогам следует отпустить контроль: гороскоп по картам Таро на 17 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 17 мая 2025 года.
Карты Таро – это не только система предсказания, но и глубокий инструмент самопознания. Они помогают увидеть внутренние процессы, подсказывают направления действий и раскрывают скрытые аспекты дня. Прогноз на 17 мая основан на энергиях новых арканов и поможет каждому знаку сориентироваться в своем внутреннем и внешнем мире.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта дня: "Колесница"
Ваш день в динамике – смело двигайтесь вперед. Возможно удачное решение дел, давно стоящих на месте. Но не забудьте: контроль важнее скорости.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта дня: "Десятка пентаклей"
Сегодня день семейного сопротивления и материального подкрепления. Хорошее время для встреч с близкими, заботы о доме и финансовом планировании.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта дня: "Двойка мечей"
Вы оказались на развилке. День потребует принятия важного решения — не игнорируйте голос интуиции, даже если внешне все кажется неопределенным.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта дня: "Королева кубков"
Ваше эмоциональное состояние будет ключевым. Прислушивайтесь к своим чувствам и не отталкивайте то, что хочет быть исцеленным. День подходит для внутренней работы и эмпатии.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта дня: "Паж жезлов"
Новые идеи, интересные знакомства, неожиданные предложения – не бойтесь экспериментировать.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта дня: "Семерка кубков"
Фантазии могут затуманить разум. Осторожно с мечтами, ведущими в пучину самообмана. Принимайте решение, опираясь на реальные факты.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта дня: "Девятка мечей"
Тревожные мысли могут дать о себе знать. День способствует освобождению от внутренних страхов. Не оставайтесь наедине с болью – позвольте себе поддержку.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта дня: "Суд"
Пора освободиться от старика. Сегодня могут возникать темы завершения, прощения, принятия ответственности. Это очищение и шанс начать с чистого листа.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта дня: "Пятерка жезлов"
День напряжения и конкуренции. Но не стоит пугаться – в здоровом соревновании рождается сила. Сосредоточьтесь на цели, а не на мелких конфликтах.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта дня: "Четверка пентаклей"
Слишком сильное удержание за стабильность может привести к застою.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта дня: "Императрица"
День наполнен творчеством, плодовитостью, заботой. Займитесь тем, что доставляет удовольствие, и бдите свои идеи как семена будущего.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта дня: "Восьмерка кубков"
Пора отпустить то, что больше не наполняет. Даже если это болезненно – внутренний голос давно уже знает ответ. Доверьтесь изменению.
17 мая – это день пробуждения, решений и обновления.