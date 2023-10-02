Рыбам пора развиваться, а Водолеев ждут новые вызовы: гороскоп по картам Таро на 2 октября 2023 года

Карты Таро дарят уверенность в себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 октября 2023 года рассказывает, что Девам следует работать над своими эмоциями, а Скорпионов ожидают новые испытания.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут оскорбить. Поэтому – защищайте свое. В отношениях может быть больно. На работе добивайтесь своего.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. На работе начните новый проект. А в отношениях следует доминировать.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь заглянуть правде в глаза. На работе ждите новые вызовы, а в отношениях – испытания.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Колесница"
Все течет – все меняется. В отношениях отправляйтесь навстречу новым приключениям, а на работе – возможны командировки и переезды.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка жезлов"
Обратите внимание на подписываемые документы. В отношениях выходите на новый уровень. На работе действуйте активнее.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Король кубков"
Работайте над своими эмоциями. В отношениях не поддавайтесь на провокации. На работе найдите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Изменения – не за горами. В отношениях поразмышляйте над развитием, а на работе задумайтесь о запасном варианте.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Впереди – новые испытания. В любви вам могут совершить больно. На работе попытайтесь избежать конфликтов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз мечей"
Интеллект – вот ваша основа оружие. В отношениях попробуйте добиться большего. На работе опирайтесь на проблемы.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз кубков"
Вас переполняют эмоции, но следует научиться с ними работать. В отношениях стремитесь к большему. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка мечей"
Ожидайте новых вызовов. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу. А на работе найдите искренних коллег, которые вас оградят.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король пентаклей"
Пора развиваться. В отношениях прислушивайтесь к своим желаниям. А на работе двигайтесь вперед по карьерной лестнице.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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