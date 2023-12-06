Рыбам предстоят испытания, а Водолеям следует прислушаться к своему сердцу: гороскоп по картам Таро на 6 декабря 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 декабря 2023 года рассказывает, что Львам не стоит закапывать свой талант в землю, а Близнецам следует лучше работать.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 декабря 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Надо стать сильными. В отношениях продемонстрируйте надежность, а на работе профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях добавьте драйву. А на работе – смело продвигайтесь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте и получите результат. На работе правильно расставляйте приоритеты. В отношениях ждите приятных сюрпризов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к интуиции. На работе слушайте голос сердца, а в отношениях не забывайте об инстинктах.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. На работе требуется больше отдачи. В отношениях нужно задуматься о будущем.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Нужно защищать свое. На работе найдите единомышленников. А в отношениях – впереди немало вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

Ожидайте плодов собственных действий. На работе в скором времени появятся плоды вашего проекта. В отношениях пора выходить на новый уровень.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король жезлов"

Нужно проявить свою мощь. В отношениях проявите зрелость. А на работе – эффективность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях надейтесь на лучшее. На работе нужно прислушиваться к внутреннему голосу.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Следует уметь оценивать свои доходы и расходы. На работе необходимо выбрать одно направление. В отношениях не делайте больно второй половинке.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Звезда"

Прислушайтесь к сердцу. На работе действуйте активно. В отношениях не разрывайтесь, поймите, что вы хотите.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях будут новые испытания. На работе двигайтесь вперед, не торопясь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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