Рыбам следует двигаться к новому, а у Водолеев возможны новые испытания: гороскоп по картам Таро на 14 августа 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 августа 2024 года рассказывает, что Рыбам следует двигаться к новому, а Ракам следует добавить ко всему огню.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 августа 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Вы добились значительного мастерства. В отношениях научитесь доверять партнеру. Активно претворяйте в жизнь интересные проекты.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Император"
Будьте сильны. Проявите крицу своего характера и в отношениях, и в решении рабочих вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не берите на себя больше, чем осилите нести. В любви поделите испытания надвое, а на работе найдите верных товарищей, чтобы решить целый ряд вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король жезлов"
Добавьте ко всему огню. В отношениях подвергните жару, а ваша работа ожидает больше эмоциональной страсти к ней.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжеловато. В любви возможны образы. На работе лучше стиснуть зубы.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте друг друга. Действуйте активно на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Влюбленные"
Доверие превыше всего. Откройте сердце в отношениях. Доверяйте партнерам на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В любви станьте более действенными. В решении вопросов на работе станьте проводником для других.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь. В отношениях может быть больно. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет видимым. В любви остерегайтесь комплексов, а в решении рабочих вопросов – собственных страхов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка мечей"
Возможны новые испытания. В отношениях возможен любовный треугольник. На работе остерегайтесь врагов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка жезлов"
Пора двигаться к новому. Следует освежить отношения. На работе найдите то, что будет вдохновлять вас.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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