Рыбам следует экономить, а Овнам – не создавать себе проблем: гороскоп по картам Таро на 14 мая 2023 года

Карты Таро позволяют стремиться к большему в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 мая 2023 года рассказывает, что Девы добьются успеха, Весам стоит защищать свои ценности.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 мая 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит самому создавать себе проблемы. В отношениях не начинайте ссоры. На работе не предсказывайте конфликты.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

Используйте свою мудрость. В любви подчинитесь интуиции. А в движении по карьерной лестнице доверяйте своему сердцу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Отшельник"

Ваша мудрость освещает вам путь. В отношениях возьмите паузу, а на работе – отгул, вам нужен короткий отдых.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях проверьте ваши усилия не напрасны. На работе проверьте игра стоит ли свеч.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король мечей"

Прорубайте себе дорогу вперед интеллектом. В любви не делайте больно второй половинке. На работе покажите, что вы – профессионал.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Вы добились успеха. В любви проявите благодарность партнеру или партнерше. Продолжайте накапливать финансовые блага.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз мечей"

Сначала думайте, а потом – действуйте. В отношениях придется защищать свои ценности, а на работе проявите холодный разум.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Окунитесь в новые приключения. В любви попробуйте что-нибудь новое. А на работе прислушивайтесь к совету мудрого мужчины.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Справедливость"

Ищите золотую середину. В отношениях сбалансируйте ум и чувства. На работе взвешивайте ваши поступки.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения договоров. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе проверяйте документы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях благодарите за подарки. На работе действуйте профессионально.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Начните экономить. В отношениях пройдите проверку финансовыми трудностями. На работе начните экономить.

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