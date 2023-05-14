Рыбам следует экономить, а Овнам – не создавать себе проблем: гороскоп по картам Таро на 14 мая 2023 года

Карты Таро позволяют стремиться к большему в жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 мая 2023 года рассказывает, что Девы добьются успеха, Весам стоит защищать свои ценности.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 мая 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не стоит самому создавать себе проблемы. В отношениях не начинайте ссоры. На работе не предсказывайте конфликты.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Верховная жрица"
Используйте свою мудрость. В любви подчинитесь интуиции. А в движении по карьерной лестнице доверяйте своему сердцу.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Отшельник"
Ваша мудрость освещает вам путь. В отношениях возьмите паузу, а на работе – отгул, вам нужен короткий отдых.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях проверьте ваши усилия не напрасны. На работе проверьте игра стоит ли свеч.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король мечей"
Прорубайте себе дорогу вперед интеллектом. В любви не делайте больно второй половинке. На работе покажите, что вы – профессионал.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Вы добились успеха. В любви проявите благодарность партнеру или партнерше. Продолжайте накапливать финансовые блага.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз мечей"
Сначала думайте, а потом – действуйте. В отношениях придется защищать свои ценности, а на работе проявите холодный разум.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Окунитесь в новые приключения. В любви попробуйте что-нибудь новое. А на работе прислушивайтесь к совету мудрого мужчины.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Справедливость"
Ищите золотую середину. В отношениях сбалансируйте ум и чувства. На работе взвешивайте ваши поступки.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для заключения договоров. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе проверяйте документы.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях благодарите за подарки. На работе действуйте профессионально.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Начните экономить. В отношениях пройдите проверку финансовыми трудностями. На работе начните экономить.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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