Рыбам следует найти альтернативные способы заработка, а Козерогов впереди новые вызовы: гороскоп по картам Таро на 16 января 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 января 2023 года рассказывает, что Рыбы должны ожидать результата, а у Козорогов впереди новые вызовы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 января 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка кубков"
Не забывайте о приятных моментах. В отношениях не забывайте о прошлых чувствах. На работе ведите себя достойно.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз мечей"
Вы пробиваете себе дорогу разумом. В любви не раните партнера своими словами. На работе работайте и получите результат.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Все может быть уничтожено. В отношениях ждите новых вызовов. А на работе – испытаний.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Вы погружаетесь в чувство, но следует быть осторожными. В отношениях не расслабляйтесь слишком сильно.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вы можете восполнить горечь потери. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе проявите себя лучше.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В любви двигайтесь вперед. В движении по карьерной лестнице.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Император"
Хороший день для заключения договоров. В отношениях выходите на новый уровень. На работе не стоит сдерживать свои желания.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди новые победы. На работе вырывайтесь вперед. А в отношениях ждите большего.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получаете результат. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе действуйте решительно.
КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Впереди новые вызовы. В отношениях будет тяжело. А на работе двигаться вперед будет проблематично.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс. В отношениях уравновесьте чувства и разум. На работе прибавьте силы.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж пентаклей"
Ищите альтернативные способы заработка. В отношениях двигайтесь вперед. А на работе ждите результата.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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