Рыбам следует опасаться проблем, а Водолеям нужно достойно работать: гороскоп по картам Таро на 31 октября 2023 года

Карты Таро помогают определиться с будущим.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 января рассказывает, что Овнам следует искать партнерства, а Девам – не создавать себе проблем.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 января 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите партнерство. В отношениях можно действовать эмоционально. Попробуйте овладеть чувством на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Нужно двигаться вперед. В любви действуйте стремительно. В рабочих вопросах нужно нарастить скорость.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз мечей"
Воспользуйтесь вашим интеллектом. В отношениях проявите разумные действия. На работе воспользуйтесь разумными идеями.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Поработайте с вашими эмоциями. В отношениях растворитесь в наслаждении. На работе поймите, что вы желаете.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут оскорбить. Защищайте свои чувства. На работе не дайте вам сделать больно.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте сами себе проблем. В отношениях ждите испытаний. На работе не торопитесь двигаться вперед.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях позвольте себе немного расслабиться. На работе запланируйте дальнейшее развитие.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не делайте быт основой всего. В работе ждите новых вызовов. А в отношениях со второй половинкой – ссор.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте согласно плану.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Сила"
Посмотрите в глаза своим страхам. В отношениях овладейте своими стремлениями. А на работе покажите профессионализм.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях ждите сюрприза. А на работе
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви остерегайтесь проблем. А на работе поработайте с собственными комплексами.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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