Рыбам следует работать над чувствами, а Водолеев ждут испытания: гороскоп по картам Таро на 9 января 2025 года.

Карты Таро помогают нам понять себя лучше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 января 2025 года рассказывает, что Скорпионам следует идти на компромисс, а Девам следует действовать, но не торопясь.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 января 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно экономить. В отношениях перестаньте ссориться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая заря. Рабочие процессы сегодня будут успешными.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вам могут сделать больно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Ищите единомышленников. На работе найдите друзей.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победа. В отношениях выходите на новый уровень.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Делайте шаги, но маленькие. В отношениях не надейтесь на большое развитие.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Воспользуйтесь вашим умом лучше. В отношениях не делайте больно второй половинке.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

Нужно идти на компромисс. В отношениях нужно доверять друг другу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король пентаклей"

Нужно больше профессионализма. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрых людей.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж пентаклей"

Нужно не бояться рисковать. На работе предлагайте новые идеи.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ожидают испытания. В любви может быть больно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях работайте над чувствами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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