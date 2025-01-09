Рыбам следует работать над чувствами, а Водолеев ждут испытания: гороскоп по картам Таро на 9 января 2025 года.

Карты Таро помогают нам понять себя лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 января 2025 года рассказывает, что Скорпионам следует идти на компромисс, а Девам следует действовать, но не торопясь.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 января 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Нужно экономить. В отношениях перестаньте ссориться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая заря. Рабочие процессы сегодня будут успешными.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжело. В отношениях вам могут сделать больно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка кубков"
Ищите единомышленников. На работе найдите друзей.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди – победа. В отношениях выходите на новый уровень.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Делайте шаги, но маленькие. В отношениях не надейтесь на большое развитие.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Воспользуйтесь вашим умом лучше. В отношениях не делайте больно второй половинке.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка кубков"
Нужно идти на компромисс. В отношениях нужно доверять друг другу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король пентаклей"
Нужно больше профессионализма. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрых людей.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Паж пентаклей"
Нужно не бояться рисковать. На работе предлагайте новые идеи.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас ожидают испытания. В любви может быть больно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях работайте над чувствами.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
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