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Рыбам следует расслабиться, а Скорпионам нужно смело двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 23 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Время на прочтение
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Рыбам следует расслабиться, а Скорпионам нужно смело двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 23 декабря 2023 года

Карты Таро подсказывают, как двигаться дальше

Карты Таро позволяют лучше себя чувствовать.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 декабря 2023 г. рассказывает, что Близнецам следует поработать над чувствами, а Ракам не стоит гнаться за всеми целями сразу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 декабря 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка жезлов"

Доверяйте своей интуиции. В отношениях двигайтесь вперед. На работе изо всех сил сопротивляйтесь вызовам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Впереди возможны определенные ограничения. В отношениях придется затянуть пояса. На работе не стоит быть расточительным.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях поймите, что для вас действительно хорошо. На работе прислушивайтесь к совету мудрой женщины.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не надо гнаться за всеми целями сразу. В любви сконцентрируйтесь на отношениях с партнером. На работе нужно определиться, куда следует двигаться.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Маг"

Уравновесьте свои желания и чувства. Избегайте новых вызовов. А в отношениях нужно добавить страсти.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Работайте над отношениями. Не дайте себе сделать больно в любви. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения сделок. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король кубков"

Вы знаете, что вам нужно. На работе смело двигайтесь вперед, а в отношениях покажите свою силу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Попробуйте что-нибудь новое. На работе и в отношениях ожидайте перемен, поэтому будьте осторожны.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях не стоит сконцентрироваться только на быту. На работе создайте план дальнейших действий.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз мечей"

Ум – вот ваше основное оружие. Ожидайте новых испытаний на работе. А в отношениях продемонстрируйте свою силу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз кубков"

Работайте над вашими эмоциями. На работе не следует их показывать. А в отношениях стоит расслабиться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
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