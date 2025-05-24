Руны / © ТСН

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Руны — это не просто древние знаки, вырезанные на камне или дереве. Это энергетические ключи, открывающие глубины подсознательного и позволяющие лучше почувствовать ход событий. В день, когда мир еще не определился между стабильностью и переменами, мы прибегаем к силе рун, чтобы каждый знак зодиака услышал для себя послание на 24 мая 2025 года.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен — "Альгиз"

Этот символ защиты и интуитивной бдительности подсказывает вам держать эмоциональное расстояние. Ваша сила – в способности сказать «нет» там, где следует.

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Телец — "Беркана"

Руна роста и заботы приглашает вас обратиться к чувственному опыту. Это благоприятный день для телесного обновления или работы с растениями.

Близнецы — "Вуньо"

Светлая руна радости – знак, что ваше счастье сейчас рождается в простых вещах. Улыбка, неожиданный звонок или удачная идея – все это имеет значение.

Рак —"Иса"

Символ застоя и остановки Вам нужно принять, что сейчас не время активных действий.

Лев — "Турисаз"

Эта руна связана с вызовами и пробуждением силы. Не скрывайтесь от конфликтов – они ведут вас к истинному проявлению вашей природы.

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Дева — "Ансуз"

Послание из высшего источника. Возможно, сегодня вам поступит слово, которого ждали: совет, письмо, мнение, которое изменит все. Будьте внимательны.

Весы — "Эваз"

Руны движения и сотрудничества. День требует гибкости. Все, что сегодня работает в паре, принесет результат: будь то проект или личные отношения.

Скорпион — "Наутиз"

Потребность, давление или внутренняя нехватка выводят на поверхность истинное желание. Вместо сопротивления попробуйте услышать, чего вам на самом деле не хватает.

Стрелец — "Феху"

Руна материального. Это день возможностей для прибыли, но также день, когда вы должны научиться делиться. Энергия изобилия хочет двигаться.

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Козерог — "Гебо"

Дар, равновесие, взаимность. Если вы отдаете – вы получите. Избегайте обмена, в котором нет души. Настоящее взаимное – ключ к гармонии.

Водолей — "Лагуз"

Символ течения, интуиции и подсознательности. Ваши эмоции сегодня ведут. Не пытайтесь все контролировать – наоборот, позвольте себе следовать за внутренним ритмом.

Рыбы —"Соулу"

Яркая руна солнца. Это момент проявления силы, вдохновения, раскрытия потенциала. Сегодняшний день просит вас не прятаться – сияйте.

24 мая – день, когда руны раскрывают нашу внутреннюю карту и приглашают слушать себя глубже. Не все ответы сегодня будут очевидны, но каждый знак получит тонкий толчок в сторону истинного выбора. Руны говорят – осталось научиться слышать.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .