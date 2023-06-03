Рыбам следует слушать сердце, а Водолеям следует сконцентрироваться: гороскоп по картам Таро на 3 июня 2023 года

Карты Таро озвучивают подсказки извне.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 июня 2023 года рассказывает, что Близнецам следует проявить силу, а Львам — активность.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 июня 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж мечей"
Действуйте смело. В отношениях проявите больше интеллектуальности. Что касается работы, то лучше обдумайте, как действовать дальше.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Колесница"
Крепко держите вожжи ситуации. которым управляете. В отношениях найдите баланс. А к работе возвращайтесь после выходных.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Сила"
Проявите силу. В любви покажите свою энергичность, а в рабочих проектах – динамичность.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все крутится и меняется. В любви ждите неожиданных поворотов. А на работе остерегайтесь кардинальных перемен.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева жезлов"
Активность вам по вкусу. В отношениях продемонстрируйте силу. А к работе добавьте драйву, но уже после выходных.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка кубков"
Ищите гармонию. Наслаждайтесь любовью. Что касается работы, то сейчас стоит изрядно все обдумать.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева мечей"
Включите ваш разум на полную. В отношениях проявите себя. Составьте план дальнейших действий на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Королева пентаклов"
Накапливайте. В любви задумайтесь над финансовым аспектом. Что касается работы, то следует подумать о деньгах.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не напрягайтесь понапрасну. Не стоит усложнять отношения. На работе следует взять отпуск.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка жезлов"
Лучше всего – впереди. Действуйте активно в отношениях. Составьте стратегию действий на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж жезлов"
Сконцентрируйтесь. В отношениях покажите, на что вы способны. На работе покажите свою страсть и задор.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж кубков"
Следует повиноваться сердцу. Добавьте жажду отношениям. Задумайтесь о другой работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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