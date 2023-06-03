Рыбам следует слушать сердце, а Водолеям следует сконцентрироваться: гороскоп по картам Таро на 3 июня 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 июня 2023 года рассказывает, что Близнецам следует проявить силу, а Львам — активность.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 июня 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж мечей"

Действуйте смело. В отношениях проявите больше интеллектуальности. Что касается работы, то лучше обдумайте, как действовать дальше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

Крепко держите вожжи ситуации. которым управляете. В отношениях найдите баланс. А к работе возвращайтесь после выходных.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Сила"

Проявите силу. В любви покажите свою энергичность, а в рабочих проектах – динамичность.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все крутится и меняется. В любви ждите неожиданных поворотов. А на работе остерегайтесь кардинальных перемен.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Активность вам по вкусу. В отношениях продемонстрируйте силу. А к работе добавьте драйву, но уже после выходных.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка кубков"

Ищите гармонию. Наслаждайтесь любовью. Что касается работы, то сейчас стоит изрядно все обдумать.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева мечей"

Включите ваш разум на полную. В отношениях проявите себя. Составьте план дальнейших действий на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева пентаклов"

Накапливайте. В любви задумайтесь над финансовым аспектом. Что касается работы, то следует подумать о деньгах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не напрягайтесь понапрасну. Не стоит усложнять отношения. На работе следует взять отпуск.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка жезлов"

Лучше всего – впереди. Действуйте активно в отношениях. Составьте стратегию действий на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

Сконцентрируйтесь. В отношениях покажите, на что вы способны. На работе покажите свою страсть и задор.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж кубков"

Следует повиноваться сердцу. Добавьте жажду отношениям. Задумайтесь о другой работе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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