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Рыбам следует вернуться в творчество, а Водолеям не нужно сдерживать себя: кельтский гороскоп деревьев на 7 июня 2025 года
Гороскоп на 7 июня 2025 г.: какую мудрость дарит кельтский гороскоп деревьев каждому знаку зодиака.
В кельтском календаре каждый знак зодиака ( гороскоп ) связан с деревом, резонирующим с энергией дня. Это позволяет лучше понять себя и принимать решения, опираясь на ритмы природы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта - 20 апреля) - Ольха
Решительность и действие. Пора проявить инициативу.
Телец (21 апреля - 20 мая) - Ива
Интуиция подсказывает верный путь. Доверься внутреннему голосу.
Близнецы (21 мая – 21 июня) - Боярышник
Период трансформации. Выбери одно и углубься.
Рак (22 июня – 22 июля) - Дуб
Сила в стабильности. Принимай решение уверенно.
Лев (23 июля – 23 августа) – Падуб
Пора выявить лидерство. Действуй с честью и уважением.
Дева (24 августа – 23 сентября) - Орешник
Рациональность и ясность мнения помогут избежать ошибок.
Весы (24 сентября - 23 октября) - Виноградная лоза
Ищи гармонии из-за эстетики и тонкого ощущения красоты.
Скорпион (24 октября - 22 ноября) - Плющ
Выносливость и глубина – ключи к сегодняшнему успеху.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - Камыш
Ищи суть. Это день для глубинных размышлений и решений.
Козорог (22 декабря - 20 января) - Бузина
Пора завершить незавершенное. Работай с результатом.
Водолей (21 января - 19 февраля) - Рябина.
Твоя оригинальность сегодня – главное преимущество. Не сдерживай себя.
Рыбы (20 февраля - 20 марта) - Ясен
Окунись в творчество. То, что кажется мечтой, может стать планом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .