Кельтский календарь деревьев / © ТСН

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В кельтском календаре каждый знак зодиака ( гороскоп ) связан с деревом, резонирующим с энергией дня. Это позволяет лучше понять себя и принимать решения, опираясь на ритмы природы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 20 апреля) - Ольха

Решительность и действие. Пора проявить инициативу.

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Телец (21 апреля - 20 мая) - Ива

Интуиция подсказывает верный путь. Доверься внутреннему голосу.

Близнецы (21 мая – 21 июня) - Боярышник

Период трансформации. Выбери одно и углубься.

Рак (22 июня – 22 июля) - Дуб

Сила в стабильности. Принимай решение уверенно.

Лев (23 июля – 23 августа) – Падуб

Пора выявить лидерство. Действуй с честью и уважением.

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Дева (24 августа – 23 сентября) - Орешник

Рациональность и ясность мнения помогут избежать ошибок.

Весы (24 сентября - 23 октября) - Виноградная лоза

Ищи гармонии из-за эстетики и тонкого ощущения красоты.

Скорпион (24 октября - 22 ноября) - Плющ

Выносливость и глубина – ключи к сегодняшнему успеху.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - Камыш

Ищи суть. Это день для глубинных размышлений и решений.

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Козорог (22 декабря - 20 января) - Бузина

Пора завершить незавершенное. Работай с результатом.

Водолей (21 января - 19 февраля) - Рябина.

Твоя оригинальность сегодня – главное преимущество. Не сдерживай себя.

Рыбы (20 февраля - 20 марта) - Ясен

Окунись в творчество. То, что кажется мечтой, может стать планом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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