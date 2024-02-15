Рыбам следует взять паузу, а у Близнецов начнется новый период в жизни: гороскоп по картам Таро на 15 февраля 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 февраля 2024 года рассказывает, что у Близнецов начнется новый период, Ракам не стоит сожалеть о потерях.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 февраля 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь решиться на первый шаг. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе начните новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева жезлов"

Проявите скрытый внутренний огонь. В любви пусть доминирует страсть. На работе следует продемонстрировать активность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка жезлов"

В скором времени начнется что-то новое. В отношениях перед вами открыт весь мир. А на работе следует выходить на международный уровень.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не жалейте о том, что потеряли. В отношениях любви осталось очень мало. А в движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка мечей"

Однажды упав, будет трудно потом подняться. В любви возможны конфликты. На работе остерегайтесь недоброжелателей.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Дьявол"

Искушения ждут вас со всех сторон. В отношениях решите, стоит ли поддаться искушению. А на работе искушения могут мешать двигаться по карьерной лестнице.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви действуйте осторожно, потому что ваши страхи будут вам мешать. На работе не обращайте внимания на свои комплексы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. В отношениях, как и на работе, надейтесь на лучшее.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблемы. В любви ждите вызовов. А в движении по карьерной лестнице появятся преграды.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король кубков"

Откройте свое сердце. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. На работе следует услышать голос интуиции.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет тяжело. В любовных отношениях может появиться кто-то третий. А в рабочих вопросах будут новые вызовы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте сами себе проблемы. В отношениях не стоит устраивать ссоры. А на работе возьмите паузу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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