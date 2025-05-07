Рыбам стоит доверять интуиции, а Близнецам нужно научиться слушать: астрологический прогноз на 7 мая 2025 года

Руны / © ТСН.ua

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Руны – это не просто древние знаки, а символы глубинной мудрости, передающие состояния, движение энергий и скрытые возможности. Они не навязывают, а подсказывают. 7 мая — день, когда внутренний компас важнее внешних ориентиров. Сегодня руны раскрывают, что именно требует внимания каждого из знаков зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Руна: "Тейваз"

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В этот день вам следует сделать ставку на целеустремленность. Если возникает конфликт, не убегай — иди вперед с достоинством. Это хорошее время, чтобы подтвердить свою позицию и отстаивать границы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Руна: "Феха"

Финансовые или ресурсные темы будут в центре внимания. Успех идет к тем, кто умеет совмещать практичность и благодарность. Сохраняй и умножай — не только деньги, но и отношения, уважение, доверие.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Руна: "Ансуз"

Всем, что скажешь, будет сила. Сегодня ключом станет честное слово, ясная формулировка мыслей и умение слушать. Возможна неожиданная весть или открытие, которое изменит взгляд на знакомую ситуацию.

Рак (21 июня – 22 июля)

Руна: "Беркано"

Это день внутреннего обновления. Вернись к источникам: себя, роду, дому. Все, что сегодня посадишь, прорастет. Благоприятный период для заботы о теле, семье, творчестве.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна: "Соулу"

Твоя энергия светит другим – используй это мудро. День подходит для вдохновенных свершений, активного действия и лидерства. Не прячься, покажи себя миру и не бойся быть заметным.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна: "Иса"

Сегодня пора замедлиться. Даже если вокруг все кипит, сохраняй покой. Не стоит принимать решений на эмоциях – день заморожен, и лучше переждать, чем поспешить.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна: "Гебо"

Баланс в отношениях – главная задача дня. Выигрывает тот, кто умеет давать так же искренне, как и принимать. Это день о равенстве, подарках, союзах, настоящем партнерстве.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна: "Эйваз"

День приглашает к внутренним изменениям. Это не о демонстрации силы, а о трансформации изнутри. Старая стратегия больше не работает – меняйся вместе с ней.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна: "Райдо"

Движение – ваш союзник. Кто-то отправится в путь буквально, кто-то — в важное внутреннее путешествие. Не останавливайся: главное – не скорость, а верность своему направлению.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна: "Одол"

Обрати внимание на пространство, в котором живешь: тело, дом, земля, корни. Сегодняшний день открывает более глубокие смыслы в привычном.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна: "Кеназ"

Озарение приходит тихо. Сегодня ты можешь увидеть, что долго было в тени. День для учебы, искусства, прорывных идей. Главное – не потерять огонь любознательности.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна: "Лагуз"

Все, что идет изнутри, истинно. Интуиция сегодня на пике. Доверься ощущениям, даже если логика сопротивляется.

7 мая – день, когда ответы рождаются не снаружи, а внутри. Руночные знаки показывают направление, но решение всегда за тобой. Доверяй, слушай, не бойся перемен. Каждая руна сегодня — ключ к силе, которую давно стоило вспомнить.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.