Рыбам стоит поискать еще какой-нибудь вариант для заработка, а Стрельцам нужно смело двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 5 июня 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 июня 2024 года рассказывает, что Близнецам следует рубить с плеча, а Ракам – больше открыть сердце.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 июня 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

В вашей жизни воцарится гармония. В отношениях откройтесь друг другу. Доверяйте партнерам на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка мечей"

Действуйте осторожно. В отношениях остерегайтесь потерь. Не давайте себя подставить на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз мечей"

Рубайте с плеча. Не дайте себя ранить в отношениях. В решении рабочих вопросов следует разрубить "Гордиевый узел".

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте сердце. В отношениях окунитесь в любовь. Что касается работы, то следует прислушиваться к голосу сердца.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все складывается как нельзя лучше. В любви — радуйтесь тому, что имеете. А с финансами ситуация должна улучшиться.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не стоит переливать из пустого в пустое. В любви действуйте посильнее. А в движении по карьерной лестнице найдите баланс между личной жизнью и работой.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Справедливость"

Ищите точку опоры. В отношениях найдите гармонию между страстью и невинностью. Что касается работы, то стоит перестать дергаться из стороны в сторону.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Следует экономить средства. В отношениях пройдите своеобразный тест на деньги. На работе не разбрасывайтесь деньгами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дурак"

Смело двигайтесь вперед. Действуйте решительно в любви. Попробуйте что-нибудь новое на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Это просто – суперкарта. Вам будет везти в любви и отношениях, в движении по карьерной лестнице и в финансовых вызовах.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Баланс – ваше ключевое слово на сегодня. Пора перевести отношения на новый уровень. Хорошее время для заключения сделок.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Смело двигайтесь к новым вызовам. В отношениях пора завоевать чье-то сердце. А что касается работы, то попробуйте поискать еще вариант для заработка.

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