Рыбам стоит проявить лучшие черты, а Козерогам искать баланс: гороскоп по картам Таро на 1 сентября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 сентября 2023 года рассказывает, что Овнам нужно остерегаться прошлого, а Близнецам стоит овладеть внутренней мудростью.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 сентября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка мечей"

Остерегайтесь воспоминаний прошлого. В отношениях не ищите поводов для ссор. На работе избегайте конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви не стоит ссориться. В рабочих вопросах не поддавайтесь на провокации.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Освойте внутреннюю мудрость. В отношениях прислушивайтесь к голосу интуиции. А в рабочих моментах – к внутреннему голосу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Отшельник"

Пора отдохнуть. Отделитесь немного от партнера или партнерши. Двигаясь по карьерной лестнице, сделайте паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях следует понять, что вы хотите от второй половинки. А на работе работайте более тщательно.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король мечей"

Продемонстрируйте характер. В отношениях не делайте больно второй половинке. Двигаясь по карьерной лестнице, покажите силу воли.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях наслаждайтесь счастьем. Действуйте профессионально на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – вот ваше главное оружие. В любви проявите мудрость. Действуйте взвешенно на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте ваше сердце пошире. Растворитесь на день в любви. Добавьте немного эмоций в рабочие дела.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновесьте ум и эмоции. На работе помните о последствиях своих поступков.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день для заключения договоров. Отношения следует узаконить. В рабочих вопросах будьте осторожны с бумагами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях проявите свои лучшие черты. А на работе возьмите отгул.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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