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Рыбам стоит расслабиться, а перед Скорпионами откроются новые возможности: гороскоп по картам Таро на 18 июня 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 18 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 июня 2025 2022 рассказывает, что Ракам следует ожидать определенных ограничений, а Девам не стоит бояться нового.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 июня 2025 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня «Двойка мечей»
Вы знаете, что делать, но не решаетесь сделать первый шаг. В отношениях вам могут поступить больно. На работе ждите новых вызовов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня «Семерка жезлов»
Защищайте свои позиции. В отношениях проявите характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня «Паж жезлов»
Двигайте вперед. В любви преодолевайте препятствия на пути к избранной цели. Действуйте активно на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня «Пятерка пентаклей»
Ожидайте определенные ограничения. В отношениях партнер или партнер могут быть скупыми. На работе нужно затянуть пояса.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня «Семерка кубков»
Не гонитесь за всем и сразу. В любви выберите одну цель. На работе следует определить собственные приоритеты.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня «Дурак»
Первый шаг — это всегда тяжело. В отношениях не бойтесь нового.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня «Королева жезлов»
Защищайте свои позиции. В отношениях продемонстрируйте страсть.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня «Двойка жезлов»
Перед вами открываются новые возможности. В отношениях отважьтесь на первый шаг. На работе оцените свои способности.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня «Пятерка кубков»
Время разочарований настало. В любви не завидуйте никому. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня «Звезда»
Вам светит счастливая звезда. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. А на работе попробуйте что-нибудь интересное.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня «Рыцарь кубков»
Задумайтесь над улучшением финансового положения. В любви прислушивайтесь к голосу внутри.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня «Девятка пентаклей»
Вы достигли немало — действуйте так и дальше. В отношениях следует расслабиться. На работе вы добьетесь успеха.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.