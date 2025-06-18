Рыбам стоит расслабиться, а перед Скорпионами откроются новые возможности: гороскоп по картам Таро на 18 июня 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 июня 2025 2022 рассказывает, что Ракам следует ожидать определенных ограничений, а Девам не стоит бояться нового.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 июня 2025 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня «Двойка мечей»

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Вы знаете, что делать, но не решаетесь сделать первый шаг. В отношениях вам могут поступить больно. На работе ждите новых вызовов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня «Семерка жезлов»

Защищайте свои позиции. В отношениях проявите характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня «Паж жезлов»

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Двигайте вперед. В любви преодолевайте препятствия на пути к избранной цели. Действуйте активно на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня «Пятерка пентаклей»

Ожидайте определенные ограничения. В отношениях партнер или партнер могут быть скупыми. На работе нужно затянуть пояса.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня «Семерка кубков»

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Не гонитесь за всем и сразу. В любви выберите одну цель. На работе следует определить собственные приоритеты.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня «Дурак»

Первый шаг — это всегда тяжело. В отношениях не бойтесь нового.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня «Королева жезлов»

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Защищайте свои позиции. В отношениях продемонстрируйте страсть.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня «Двойка жезлов»

Перед вами открываются новые возможности. В отношениях отважьтесь на первый шаг. На работе оцените свои способности.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня «Пятерка кубков»

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Время разочарований настало. В любви не завидуйте никому. На работе остерегайтесь врагов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня «Звезда»

Вам светит счастливая звезда. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. А на работе попробуйте что-нибудь интересное.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня «Рыцарь кубков»

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Задумайтесь над улучшением финансового положения. В любви прислушивайтесь к голосу внутри.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня «Девятка пентаклей»

Вы достигли немало — действуйте так и дальше. В отношениях следует расслабиться. На работе вы добьетесь успеха.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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