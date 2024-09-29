Рыбам стоит создать что-то новое, а Водолеям – проявить профессионализм: гороскоп по картам Таро на 29 сентября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 сентября 2024 года рассказывает, что Терез ожидают испытания, а Скорпионам не стоит оскорблять вторую половинку.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка кубков"

Сейчас тяжело. Но вы знаете, что делать в будущем. На работе двигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

Нужно изменять обставить. В отношениях отправляйтесь в романтическое путешествие. А на работе ждите отпуска.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора заключать сделки и выходить на новый уровень. В отношениях надейтесь на улучшение. На работе завоевывайте новые высоты.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король кубков"

Работайте со своими чувствами. На работе прислушивайтесь к голосу сердца. А в отношениях – к мудрым советам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Ожидайте перемен. Ничто не стоит на месте. В отношениях следует развиваться. А на работе задуматься над запасным планом.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Вашему сердцу могут сделать больно. В отношениях будьте осторожны. На работе опирайтесь на проблемы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вас ждут испытания. В отношениях вам могут поступить больно. На работе ждите вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Пробивайтесь к успеху с помощью ума. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. А на работе работайте более эффективно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях наслаждайтесь чувствами. На работе добавьте страсти по своему делу.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. Но вы встанете. В любви вам не повезет. На работе лучше переждать тяжелый период.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король пентаклей"

Настоящие наработки нужны всем. В отношениях покажите, на что вы способны. А на работе – проявите профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Создайте что-нибудь новое. В отношениях выберите новую цель для развития. А на работе изо всех сил продвигайтесь вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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