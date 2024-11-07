Рыбам стоит выйти на новый уровень, а Водолеям можно немного расслабиться: гороскоп по картам Таро на 7 ноября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 ноября 2024 года рассказывает, что Девам следует поразмыслить над запасными вариантами на работе, а Стрельцам – работать над чувствами.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 ноября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Не тратьте лишних средств. В отношениях следует понять, к какой цели вы стремитесь. На работе найдите больше сил для развития.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка мечей"

Надо успокоиться и двигаться вперед. В отношениях вам нужно отдохнуть. А на работе – взять отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблем сами. На работе избегайте конфликтов. А в отношениях – новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка мечей"

Ждите боли. В отношениях попытайтесь защитить свое сердце. А на работе остерегайтесь новых вызовов.

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ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева мечей"

Вовсю защищайте свои позиции. В любви действуйте осторожно. На работе проявите интеллектуальную составляющую.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Все может уничтожиться до основания. Но на новом фундаменте в отношениях легче строить. На работе ищите запасный вариант.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Справедливость"

Хватит переливать из пустого в пустое. В отношениях действуйте разумно. На работе сбалансируйте эмоции и чувства.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

Добавьте страсти. На работе проявите силу. А в отношениях займитесь безумным сексом.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях добавьте страсти. А на работе прислушивайтесь к голосу сердца.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело отправляйтесь к своей цели. На работе добавьте энергичность. В отношениях требуется больше выдержки.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Император"

Укажите, что вам можно доверять. В отношениях попробуйте немного расслабиться. На работе продемонстрируйте уверенность.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

Расцвет вас сопутствует. В отношениях нужно выйти на новый уровень. Предложите на работе новый проект.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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