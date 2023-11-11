Рыбы могут расслабиться, а Водолеям следует смело двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 11 ноября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 ноября 2023 года рассказывает, что Близнецов могут оскорбить, а Девы устали.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 ноября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева кубков"

Раскройте свой потенциал. В любви действуйте открыто. На работе прислушивайтесь к интуиции.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Десятка жезлов"

Вы берете на себя большее, чем можете преодолеть. В отношениях вас ждут испытания. На работе будет тяжело.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка мечей"

Вас могут оскорбить. В отношениях вас ждут новые вызовы. А на работе скройте ваши чувства.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Луна"

Скрытое может стать очевидным. В любви работайте над собственными комплексами. На работе ужасы могут вылезть на поверхность.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшается. В отношениях откройте свои чувства. На работе пора немного отдохнуть.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Вы устали. В отношениях будет нелегко. В движении по карьерной лестнице пора отдохнуть.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях наслаждайтесь успехом. На работе не забывайте об отдыхе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях идите навстречу второй половинке. На работе уважайте свою позицию.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Солнце"

Вам светит солнце. В отношениях не стоит ссориться. А в движении по карьерной лестнице сейчас нет препятствий.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получаете маленькие, но вознаграждения. В отношениях ждите сюрпризов. А на работе надейтесь на премию.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король мечей"

Пытайтесь смягчить ваш характер. В отношениях покажите ваше доброе сердце. А на работе смело двигайтесь вперед.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви пора расслабиться. А на работе возьмитесь за новый проект.

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