Рыбы получат вознаграждение за труд, а Водолеям следует прислушаться к мудрым советам: гороскоп по картам Таро на 1 февраля 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 февраля 2024 г. рассказывает, что Ракам стоит искать баланс, а Овнам не отказываться от возможностей.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 февраля 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от возможностей, которые вам предлагает жизнь. В отношениях воспользуйтесь помощью второй половинки. А на работе немного отдохните.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Пора экономить средства. В отношениях пройдите проверку на отношение к средствам. А на работе не разбрасывайтесь деньгами.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для заключения договоров. В любви пора выйти на новый уровень. В рабочих вопросах проявите профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс и гармонию. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе попробуйте что-нибудь новое.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Уверенно двигайте вперед. В любви наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе проявите активность.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева жезлов"
Ваш разум – ваше оружие. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую. А на работе следует задуматься над новым проектом.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Справедливость"
Откройте свое сердце. В любви прислушивайтесь к советам извне. В рабочих моментах доверяйте интуиции.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз жезлов"
Прорывайтесь вперед. В отношениях проявите несокрушимый характер. На работе следует попытаться развить новую сноровку.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Проявите душевность. В любви доверяйте голосу сердце. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к интуиции.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Все просто здорово. В отношениях все налаживается. В рабочих моментах следует найти единомышленников.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король мечей"
Прислушивайтесь к мудрым советам. В отношениях не наносите ран друг другу. На работе проявите характер.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Скоро вы получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе добавьте жару.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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