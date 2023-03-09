С апреля начнется отличный период: астролог рассказала о важном для Украины военном союзе

По прогнозу, выпала карта "Высший суд", говорящая о возвращении контроля там, где он временно был потерян.

Известная астролог Яна Тимощук дала прогноз на весну 2023 года. По ее словам, в некоторых временно оккупированных городах Украины будет очень тяжелая ситуация.

Об этом астрологиня рассказала в интервью УНИАН.

"Оккупанты крепко вцепились в Мариуполь, укореняются там. Они не желают отходить. Похожая ситуация и на других оккупированных территориях. Идет энергия огня. Такое ощущение, что россияне берут свое множество смертей. Такая себе "мясорубка", будут истощать", истощать людей. – рассказала она.

По мнению астрологины ВСУ в 2023 году начнут освобождать Украину от окупантов, однако это не будет легко.

"Идет энергия полного обнуления этих городов. И выпадает карта "Высший суд", которая говорит о том, что в конце концов мы будем возвращаться в эти точки, устанавливать свой контроль. Но пока это достаточно сложно сделать", — рассказала эксперт.

Однако с апреля 2023 года начнется "прекрасный период". По прогнозу астрологины, ВСУ смогут контратаковать. Более того, Украину ждет важный военный союз.

"Для Украины начнется отличный период с апреля 2023 года. Целый год мы реально сможем наступать. Украина может заключить важный военный союз в августе-сентябре 2023 года. Это может быть договоренность с какой-либо страной о сотрудничестве", — рассказала астролог.

Ранее другая астрологиня Анна Вергелес рассказала, что в конце марта 2023 года в Украине будут продолжаться жестокие бои. А также ВСУ, по ее словам, пойдут в контрнаступление.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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