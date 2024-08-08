Сакральные "Врата Льва" 8 августа 2024 года: три ритуала, чтобы получить что-то новое

Это время, когда Вселенная усиливает нашу способность к манифестации, позволяя нам вовлечь в свою жизнь то, что мы действительно стремимся.

"Врата Льва" 8 августа 2024 года открывает перед нами окно возможностей, когда энергия Вселенной усиливает наши намерения и способствует реализации самых смелых мечтаний. Этот период считается идеальным для того, чтобы пересмотреть свои жизненные цели, настроиться на положительные изменения и предпринять шаги к достижению своих амбиций. Энергия Льва придает нам силу и уверенность, помогая преодолеть старые ограничения и раскрыть свой внутренний потенциал. Это также время, когда следует обратить внимание на свое сердце, позволив ему управлять нашими решениями и действиями, ведь Лев символизирует мужество, лидерство и самовыражение.

Вот три ритуала, которые вы можете выполнить во время "Врата Льва" 8 августа 2024 года, чтобы получить что-то новое в своей жизни:

1. Ритуал огня для новых начинаний

Что вам понадобится: свеча (лучше золотого или желтого цвета), лист бумаги, ручка.

Как провести:

Зажгите свечу и сядьте в спокойном месте.

Напишите на листе бумаги то, что вы хотите получить или проявить в своей жизни, это может быть новая работа, отношения, внутренняя сила и т.д.

Держите лист бумаги перед собой и воображайте, как ваше желание уже исполнилось.

Осторожно сожгите бумагу в пламени свечи, представляя, как энергия вашего намерения соединяется с огнем и становится реальностью.

Дайте свече догореть естественным образом.

2. Ритуал кристаллов для привлечения новых возможностей

Что вам понадобится: кристаллы цитрина или кварца, лист бумаги, ручка.

Как провести:

Напишите на листе бумаги желание или то, что вы хотите получить.

Положите кристаллы на бумагу и закройте глаза.

Представьте, как энергия кристаллов усиливает ваши намерения и привлекает новые возможности к вам.

Держите кристаллы при себе или в месте, где часто находится, как напоминание о ваших намерениях.

3. Ритуал воды для очищения и принятия нового

Что вам понадобится: чаша с водой, несколько капель эфирного масла (например, лаванды или розмарина).

Как провести:

Добавьте несколько капель эфирного масла в воду.

Держа чашу, закройте глаза и вообразите, что вода наполняется светом и чистой энергией.

Произнесите свое желание вслух, зная, что оно уже реализуется.

Омойте руки или лицо водой из чаши, воображая, как старое отходит, а новое входит в вашу жизнь.

Остаток воды можно вылить на землю или умывальник, воображая, как ваше желание укореняется и проявляется в реальности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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