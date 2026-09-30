Самое трудное осталось позади: жизнь 4 знаков китайского зодиака начнёт меняться уже 30 сентября

Китайский гороскоп / © AP

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Для четырёх знаков китайского зодиака 30 сентября 2026 года может стать днём, когда затянувшиеся трудности наконец начнут отступать. Астрологи прогнозируют изменения в отношениях, дружбе и делах, которые долгое время не удавалось сдвинуть с места.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Среда приходится на День открытых дверей Огненной Козы в месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади. Согласно астрологическому прогнозу, сочетание такой энергии будет способствовать появлению новых возможностей и помощи именно там, где раньше ситуация казалась безвыходной.

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Кролик

Представителям этого знака стоит ожидать перемен в личной жизни. Поначалу они могут быть связаны с разочарованием, однако именно оно поможет Кролику пересмотреть своё отношение к некоторым людям.

Вместо того чтобы ждать, что кто-то изменится, представители этого знака сосредоточатся на себе и на тех, кто по-настоящему ценит их присутствие. Это может стать началом гораздо более спокойного периода.

Свинья

30 сентября Свиньи, наконец, смогут понять, на кого из своего окружения действительно можно положиться. Поведение близких и друзей покажет, какие связи имеют для них наибольшую ценность.

Представители этого знака привыкли многое делать самостоятельно и неохотно обращаются к другим за помощью. Однако на этот раз поддержка может появиться неожиданно — в частности, от друга, от которого её даже не ждали.

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Лошадь

Для Лошади среда открывает новые возможности. Важную роль может сыграть общение с другими людьми, обмен мнениями и готовность присоединиться к чему-то новому.

Предложение, которое поступит 30 сентября, может совершенно не соответствовать прежним планам представителей этого знака. В то же время оно способно заинтересовать их и дать шанс попробовать себя в необычном направлении.

Коза

Этот день обещает быть особенно благоприятным для Коз. Представители этого знака могут решиться на разговор, который давно откладывали, чтобы наконец получить ответ на важный для себя вопрос.

Для этого придётся сделать первый шаг — позвонить или написать нужному человеку. Речь идёт не о решении всех проблем за один день, а о возможности открыто выразить свою позицию и показать, насколько изменились сами представители этого знака.

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Напомним, ранее астрологи сообщили, какому знаку зодиака повезет 30 сентября 2026 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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