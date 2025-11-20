Самые опасные дни и места в декабре: победительницы\а "Битвы экстрасенсов" предупредила украинцев

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предупредила украинцев об опасных днях в декабре 2025 года.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что в эти дни надо быть осторожными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Реклама

«Самые опасные даты в декабре — 4, 6, 8, 9, 17, 19 и конец месяца. Самые опасные места для украинцев — подвальные помещения. Как такое может быть? Опасность будет на нижних этажах и в подземных помещениях, больших складах, инфраструктура, связанная с деньгами — министерства, банки. Также опасно будет в больницах, санаториях», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.