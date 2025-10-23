Самые опасные дни: победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила об угрозах в ноябре

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предупредила об опасных днях в ноябре.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова заявила, что в ноябре для украинцев есть несколько опасных дней, в частности: 7-8 ноября, 16-19 ноября, 25-28 ноября и последний день месяца.

«Не надо быть рядом с большими хранилищами, резервуарами. То есть — заправки, нефтебазы. Также все, что связано с большими экранами — ТРЦ, центр города», — сказала Яна Пасынкова.

Она подчеркнула, что в ноябре Украину ждет новый «вид изоляции», как это было во время пандемии коронавируса, и эвакуация из некоторых территорий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.