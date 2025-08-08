ТСН в социальных сетях

Самый мощный день года - "Ворота Льва" 8 августа 2025: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

8 августа 2025 года наступит самый мощный день года - "Ворота Льва". Этот астрологический портал открывает возможности для мечтаний, привлечения любви и финансового роста.

Ворота Льва

Ворота Льва / © ТСН

Ежегодно 8 августа происходит уникальное явление — " Ворота Льва". Это сочетание числового кода 8.8, мощной энергии Солнца в знаке Льва и звездной силы Сириуса. В 2025 году событие будет иметь особую интенсивность благодаря гармоничному аспекту с Юпитером – планетой удачи и изобилия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Почему "Ворота Льва" считают магическими:

  • Символика числа 8 — бесконечность, баланс, материальное благополучие. Двойное 8.8 усиливает способность притягивать желаемое.

  • Солнце во Льве — время уверенности, харизмы, творческих прорывов.

  • Сириус на небе — источник высоких вибраций, духовного роста и новых возможностей.

Как правильно загадать желание 8 августа 2025:

  1. Запишите 8 основных желаний на чистом листе.

  2. Представьте, что они уже сбылись — и почувствуйте благодарность.

  3. Спрячь этот лист в место, которое ассоциируется с успехом (рабочий стол, кошелек и т.д.).

Астрологи советуют в этот день избегать негатива, больше времени проводить на солнце и заниматься делами, приносящими радость. "Ворота Льва" — это момент, когда Вселенная особенно внимательно слушает наши просьбы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

