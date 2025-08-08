- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 441
- Время на прочтение
- 2 мин
Самый мощный день года - "Ворота Льва" 8 августа 2025: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
8 августа 2025 года наступит самый мощный день года - "Ворота Льва". Этот астрологический портал открывает возможности для мечтаний, привлечения любви и финансового роста.
Ежегодно 8 августа происходит уникальное явление — " Ворота Льва". Это сочетание числового кода 8.8, мощной энергии Солнца в знаке Льва и звездной силы Сириуса. В 2025 году событие будет иметь особую интенсивность благодаря гармоничному аспекту с Юпитером – планетой удачи и изобилия.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Почему "Ворота Льва" считают магическими:
Символика числа 8 — бесконечность, баланс, материальное благополучие. Двойное 8.8 усиливает способность притягивать желаемое.
Солнце во Льве — время уверенности, харизмы, творческих прорывов.
Сириус на небе — источник высоких вибраций, духовного роста и новых возможностей.
Как правильно загадать желание 8 августа 2025:
Запишите 8 основных желаний на чистом листе.
Представьте, что они уже сбылись — и почувствуйте благодарность.
Спрячь этот лист в место, которое ассоциируется с успехом (рабочий стол, кошелек и т.д.).
Астрологи советуют в этот день избегать негатива, больше времени проводить на солнце и заниматься делами, приносящими радость. "Ворота Льва" — это момент, когда Вселенная особенно внимательно слушает наши просьбы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
