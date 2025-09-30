Самый счастливый месяц: три знака зодиака, которым повезет в октябре 2025 года

Три знака зодиака, которым повезет в октябре 2025 года / © ТСН.ua

С наступлением нового месяца и полного погружения в осень астрологи спрогнозировали, что три знака зодиака ощутят наибольшую поддержку Вселенной. Их ждут удача, благоприятные возможности и большие благословения. Эксперты советуют проверить свой Солнечный, Лунный и Асцендентный знаки для получения полного прогноза.

Об этом идет речь на parade.

Кто станет главным счастливчиком октября 2025 года

Овен (Aries)

Этот месяц принесет Овнам долгожданное освобождение от застоя и неуверенности. Все начнется с полной Луны, которая состоится в вашем знаке 7 октября. Это событие символизирует завершение длительного сезона затмений, который мог принести хаос.

Следующие две недели Овны смогут попрощаться с самосаботажем и ограничивающими моделями поведения, мешавшими им быть главными героями собственной жизни. Ключевое изменение произойдет 22 октября, когда Нептун выйдет из ретрограда в вашем знаке и вернется в Рыбы. Это рассеет «туман в голове» и позволит увидеть свои ошибки. С этого момента вы сможете принимать решения, основываясь на интуиции и мудрости, что существенно снизит неопределенность.

Весы (Libra)

Для Весов октябрь станет месяцем обаяния и непреодолимого магнетизма. 13 октября Венера, планета любви, отношений и привлекательности, входит в ваш знак. Это подарит Весам сияющую ауру, которая будет создавать увлекательные возможности проявить себя.

Люди будут чувствовать себя легко и непринужденно в вашем присутствии, а поскольку сезон Весов будет длиться большую часть месяца, это идеальное время, чтобы просить об услугах или разжигать романтические отношения. Используйте свой шарм, чтобы пригласить человека, который вам нравится, на первое свидание. Звезды любви и социальных связей складываются в вашу пользу, обеспечивая вам отличную позицию для получения желаемого.

Скорпион (Scorpio)

Космос делает Скорпионов главным персонажем этого месяца. Весь октябрь Марс, ваш современный планетарный управляющий, находится в вашем знаке. Эта «планета-воин» дарит вам уверенность, амбиции и смелость, чтобы вас воспринимали серьезно в стремлении к своим целям.

Дополнительный бонус: 6 октября Меркурий входит в Скорпион, благодаря чему вы будете выглядеть интеллектуальными, динамичными и быстро осваивать новые навыки. Это вдохновит других прислушиваться к вашим советам. Апогея удача достигнет 23 октября, когда начнется сезон Скорпиона, что принесет еще больше видимости, возможностей и вознаграждений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее астрологический прогноз показал, что осень подарит любовь этим трем знакам в октябре 2025 года. Эти люди встретят свою вторую половинку именно осенью.

В октябре эти знаки зодиака ощутят вдохновение, тепло и романтические открытия. Главное — позволить себе быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.