Самый страшный прогноз на 2026 год — о чем предупредил людей "Живой Нострадамус"

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого часто называют «Живым Нострадамусом», сделал тревожное предупреждение о предсказании, которое его пугает больше всего.

Пророк Саломе озвучил ряд событий, которые, по его мнению, могут произойти в 2026 году.

Среди прогнозов экстрасенс назвал экономические кризисы, рост международных конфликтов, которые могут привести к Третьей мировой войне, развитие цифровых валют и появление новой смертельной болезни, способной вызвать хаос.

Однако во время интервью для UNILAD Саломе выделил угрозу солнечным бурям, которые могут иметь разрушительные последствия. Пророк утверждает, что последовательные данные свидетельствуют о вероятности таких явлений в начале марта 2026 года.

«С 2024 года активность Солнца достигла пика и демонстрирует явную тенденцию роста нестабильности. Это не преувеличение, а нарастающий ежемесячно реальный физический риск», — объяснил Саломе. «С моей прямой и объективной точки зрения, солнечные бури сейчас выглядят наиболее правдоподобным сценарием для немедленного влияния на повседневную жизнь, и это подтверждается серьезными научными данными», сказал он.

Саломе также добавил, что эта угроза заслуживает полного внимания.

«Не из-за страха, а измеряемых сигналов, которые могут совпасть с возможными отключениями электроэнергии, нарушениями связи и сбоями в технологиях в пострадавших регионах», — отметил экстрасенс.

Другие его прогнозы на 2026 год более постепенные, в то время как солнечная активность может ударить внезапно, без уведомления, пояснил Саломе.

По его словам, солнечные бури могут повлечь за собой массовые перебои и масштабные отключения электроэнергии, что делает их одним из самых опасных сценариев на 2026 год.

В материале также говорится, что по объяснению NASA, солнечная буря — это взрыв частиц, магнитных полей и космической пыли, выброшенных Солнцем в солнечную систему. Когда такой поток направлен на Землю, он может влиять на магнитное поле планеты и вызвать отключение электроэнергии, о которых предупреждает Саломе. Впрочем, космическое агентство отмечает, что эти явления вряд ли напрямую угрожают людям на поверхности.

Предупреждения Саломе частично подтверждаются учеными. В материале ссылаются, в частности, на ABC и сообщение о солнечном цикле, которое началось в ноябре 2024 года и ожидается завершение в марте 2026 года.

NASA добавляет, что примерно раз в 11 лет, во время пика солнечного цикла, магнитные полюса Солнца изменяют направление, а звезда переходит от спокойного состояния к активному и нестабильному.

Солнечные бури не являются новинкой для Земли. Самая известная из них — Событие Каррингтона в сентябре 1859 года. Это была сильнейшая задокументированная геомагнитная буря, вызвавшая яркие полярные сияния и возгорание телеграфных станций, согласно исследованию Геофизического института Университета Аляски.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.