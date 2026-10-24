Счастье уже на пороге: три знака зодиака привлекут удачу 25 октября

Гороскоп на 25 октября / © Credits

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В воскресенье, 25 октября, для трёх знаков зодиака может начаться особенно благоприятный период. Астрологи прогнозируют им прилив оптимизма, уверенности в собственных силах и шанс оставить позади то, что давно мешало двигаться вперёд.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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В этот день Луна в Овне образует тригон с Юпитером в Льве. В астрологии такое сочетание связывают с удачей, новыми возможностями и позитивными изменениями.

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Телец

Тельцы могут почувствовать, что наконец-то вновь обретают контроль над собственной жизнью. 25 октября представителям этого знака будет проще понять, чего они на самом деле хотят, и сделать шаг к переменам.

Этот день может оказаться особенно благоприятным для того, чтобы избавиться от вредных привычек или дистанцироваться от людей, общение с которыми не приносит ничего хорошего. Астрологи советуют Тельцам сосредоточиться на том, что делает их счастливыми.

Стрелец

Для Стрельцов конец октября может принести ощущение внутренней легкости. В воскресенье представители этого знака будут настроены оптимистично, а обстоятельства могут складываться в их пользу.

Тригон Луны и Юпитера, согласно прогнозу, усилит это ощущение и поможет Стрельцам увидеть новые возможности. Главное — не терять позитивный настрой и сосредоточиться на собственных потребностях.

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Рыбы

Рыбам 25 октября астрологи прогнозируют возвращение уверенности в себе и своих мечтах. После периода сомнений они могут почувствовать, что перед ними вновь открываются перспективы.

Этот день будет способствовать оптимизму и готовности воспользоваться новыми возможностями. Представителям этого знака рекомендуют не отказываться от смелых замыслов и позволить себе поверить в положительные перемены.

Напомним, астрологи предупредили, что 25 октября 2026 года — день всеобщей гармонии, благодаря которой мы чувствуем себя спокойно и получаем удовольствие от жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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