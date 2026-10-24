ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1175
Время на прочтение
2 мин

Счастье уже на пороге: три знака зодиака привлекут удачу 25 октября

Удача и счастье могут сопутствовать трём знакам зодиака уже 25 октября. Астрологи считают, что этот день поможет им избавиться от негатива и сосредоточиться на позитивных изменениях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп на 25 октября

Гороскоп на 25 октября / © Credits

В воскресенье, 25 октября, для трёх знаков зодиака может начаться особенно благоприятный период. Астрологи прогнозируют им прилив оптимизма, уверенности в собственных силах и шанс оставить позади то, что давно мешало двигаться вперёд.

Об этом сообщило издание Yourtango.

В этот день Луна в Овне образует тригон с Юпитером в Льве. В астрологии такое сочетание связывают с удачей, новыми возможностями и позитивными изменениями.

  • Телец

Тельцы могут почувствовать, что наконец-то вновь обретают контроль над собственной жизнью. 25 октября представителям этого знака будет проще понять, чего они на самом деле хотят, и сделать шаг к переменам.

Этот день может оказаться особенно благоприятным для того, чтобы избавиться от вредных привычек или дистанцироваться от людей, общение с которыми не приносит ничего хорошего. Астрологи советуют Тельцам сосредоточиться на том, что делает их счастливыми.

  • Стрелец

Для Стрельцов конец октября может принести ощущение внутренней легкости. В воскресенье представители этого знака будут настроены оптимистично, а обстоятельства могут складываться в их пользу.

Тригон Луны и Юпитера, согласно прогнозу, усилит это ощущение и поможет Стрельцам увидеть новые возможности. Главное — не терять позитивный настрой и сосредоточиться на собственных потребностях.

  • Рыбы

Рыбам 25 октября астрологи прогнозируют возвращение уверенности в себе и своих мечтах. После периода сомнений они могут почувствовать, что перед ними вновь открываются перспективы.

Этот день будет способствовать оптимизму и готовности воспользоваться новыми возможностями. Представителям этого знака рекомендуют не отказываться от смелых замыслов и позволить себе поверить в положительные перемены.

Напомним, астрологи предупредили, что 25 октября 2026 года — день всеобщей гармонии, благодаря которой мы чувствуем себя спокойно и получаем удовольствие от жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie