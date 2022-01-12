Щедрый вечер или Маланка 13 января 2022 года: самые популярные гадания

Раньше в разных районах Украины были свои формы гадания.

На Щедрый вечер девушки начинали гадать. Пока юноши предсказывали свою судьбу, ребята похищали у них ворота или калитки, как бы ни стерегли хозяева. Для того чтобы вернулась пропажа, отец девушки должен был ставить могарыч.

Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Месяцелик" особого внимания заслуживают девичьи гадания. В разных районах были свои формы.

Например, считали в плетеном плетне палки трижды по девять; какой будет последняя, таким и будет человек – толстым или тонким, стройным или кривобоким; если колышек сучковатый, то будет плохой характер, без коры – бедняк, с корой – богатый и т.д.

Кроме того, считали палки попарно: если осталось в конце плетня нечетное число, то есть одна, замуж не выйдет. Или же, сколько достигало силы; обхватывали обеими руками штахетины и считали их, приказывая: "Вдовец — молодец"; на которой останавливалась счет, таким и будет сужден. Замеченные палочки несли в прорубь и бросали их в воду. Утром наблюдали: чью палочку вода снесла, но юноша выйдет замуж. Некоторые из девушек заготавливали три палочки из камыша, сена и дерева и делали то же самое; какая метка ближе всего крутилась, таким будет будущий муж: камышовая – бедный, деревянная – плотник, а из сена – богатый.

Выходили на улицу, и какое первое из животных встретится, таким на удачу наделит судьба суженого: если пес, то лихим, а жизнь будет собачьей, овца — тихой и смирной и т.д. У ворот насыпают три кучки зерна, а утром проверяют: если их никто не трогал, то семейная жизнь будет счастлива, и наоборот;

Считали поленья, принесенные в дом. Если четное количество, то быть свадьбой. Потом, зажмурив глаза, брали наугад одно из них: если в коре, прямое и гладкое — будет человек богатый, красивый и добрый, а без коры — бедный.

Вытаскивали из крыши соломину: если с колоском да еще и с зернами — супружеская жизнь будет счастливой.

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Клали под подушку расчески и, ложась спать, нашептывали: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову!". Кто приснится, с тем придется идти под венец. Перед сном клали в тарелку с водой несколько веточек из веника, приказывая: "Суженый-ряженый, перевези через мостик". Если утром ветка пристала к венцу, то выйдет замуж за приснившегося.

Между тем женщины выходили в хлев и смотрели, куда головой лежит тельная корова: если на восток, то отелится утром, на запад вечером, на юг — днем, а север — то ночью.

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