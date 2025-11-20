Сегодня Новолуние: что нужно сделать для привлечения удачи и благополучия

Как использовать энергию Новолуния / © ТСН.ua

20 ноября начинается новый лунный цикл — наступает Новолуние. Это период, когда лучше всего начать изменения, формировать намерения и закладывать основу для будущих успехов.

Как использовать энергию Молодого человека себе на пользу, пишет radiotrek.

1. Формулировать желания и планировать

Молодой месяц считается идеальным моментом для загадки желаний и создания планов на ближайшие недели. Можно составить список целей, нарисовать Карту желаний, продумать важные шаги или провести свой маленький ритуал для привлечения желаемого.

2. Возбуждать новые дела

Любые старты — от изменения образа жизни до запуска большого проекта — лучше всего делать именно в период Новолуния. Это время, когда легче бросить вредные привычки, начать тренировки, организовать рабочие процессы или внедрить что-нибудь новое.

3. Настраиваться на достаток

С ростом Луны традиционно увязывают увеличение финансовых возможностей. Существует поверье: если показать молодой Луне открытый кошелек, он привлечет новые деньги. В этот период полезно планировать финансовые шаги и заниматься благотворительностью, что также считается благоприятным для энергии достатка.

4. Делать стрижку

Стрижка на новолуние способствует более быстрому росту волос и обновлению образа. Астрологи называют 5-й и 8-й лунные дни самыми удачными для ухода за волосами.

5. Учиться и развивать творчество

Именно во время Новолуния творческие и интеллектуальные процессы активизируются. Чтение, обучение, работа над навыками или любимое хобби помогут найти новые идеи и зарядиться вдохновением.

