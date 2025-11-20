- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 414
- Время на прочтение
- 2 мин
Сегодня Новолуние: что нужно сделать для привлечения удачи и благополучия
Молодой месяц — идеальное время для желаний, новых начинаний и увеличения доходов. Читайте, что следует сделать сегодня, чтобы привлечь успех и позитивные изменения в жизни.
20 ноября начинается новый лунный цикл — наступает Новолуние. Это период, когда лучше всего начать изменения, формировать намерения и закладывать основу для будущих успехов.
Как использовать энергию Молодого человека себе на пользу, пишет radiotrek.
1. Формулировать желания и планировать
Молодой месяц считается идеальным моментом для загадки желаний и создания планов на ближайшие недели. Можно составить список целей, нарисовать Карту желаний, продумать важные шаги или провести свой маленький ритуал для привлечения желаемого.
2. Возбуждать новые дела
Любые старты — от изменения образа жизни до запуска большого проекта — лучше всего делать именно в период Новолуния. Это время, когда легче бросить вредные привычки, начать тренировки, организовать рабочие процессы или внедрить что-нибудь новое.
3. Настраиваться на достаток
С ростом Луны традиционно увязывают увеличение финансовых возможностей. Существует поверье: если показать молодой Луне открытый кошелек, он привлечет новые деньги. В этот период полезно планировать финансовые шаги и заниматься благотворительностью, что также считается благоприятным для энергии достатка.
4. Делать стрижку
Стрижка на новолуние способствует более быстрому росту волос и обновлению образа. Астрологи называют 5-й и 8-й лунные дни самыми удачными для ухода за волосами.
5. Учиться и развивать творчество
Именно во время Новолуния творческие и интеллектуальные процессы активизируются. Чтение, обучение, работа над навыками или любимое хобби помогут найти новые идеи и зарядиться вдохновением.
Между тем, экстрасенска сделала предсказание о войне в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.