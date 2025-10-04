Секрет вечной молодости: нумерологи назвали 3 даты рождения людей, словно не стареющих

Люди, рожденные 2, 12 и 23 числа, словно не стареют

Некоторые люди, кажется, не подвластны времени: они имеют юношеский дух, сохраняют гибкий и любознательный ум или просто «стареют как изысканное вино», приобретая уверенность и стиль с годами. Эксперты по нумерологии, астрологии и мистике выделили три даты рождения , которые особенно отличаются своей неподвластностью времени.

Об этом пишет Parade.

Число 2: Магнитный шарм и чистая красота

Согласно нумерологии число 2 связано с гармонией, миром и связью. Люди, рожденные 2-го числа любого месяца, обладают магнитным шармом, благодаря которому другие чувствуют себя рядом с ними в безопасности и услышанными.

Астрологи отмечают, что это число находится под управлением Луны – небесного тела, которое символизирует бесконечные циклы обновления и воплощает вечную мудрость, связанную с эмоциями и душой.

«Их сияющее присутствие очень похоже на Луну, придает им невинный и юношеский вид, отмеченный чистой красотой», — отмечает издание.

Киноактриса Сальма Гаек (59 лет), дата рождения 2 сентября 1966 года. / © Associated Press

Число 12: Оптимистическая энергия и любознательность

Рожденные 12 числа любого месяца часто становятся источником вдохновения для окружающих. В астрологии эта дата управляется Юпитером , планетой расширения, удачи и оптимистической энергии.

Люди, рожденные в этот день, склонны сохранять надежду и веру даже перед лицом жизненных трудностей. Вместо того чтобы позволять своим убеждениям твердеть, они продолжают учиться, искать новые впечатления и расширять свое мировоззрение, чтобы идти в ногу со временем. Их энергичный подход и безграничная любознательность помогают им оставаться юными и сохранять жизнерадостный взгляд на жизнь.

Звезда «Семейки Адамсов» Кристина Риччи (45 лет), дата рождения 12 февраля 1980 года / © Associated Press

Число 23: Острый ум и веселый характер

Меркурий , планета интеллекта, в астрологии олицетворяет наиболее юношескую энергию среди космических тел. Люди, рожденные 23 числа, отличаются своей динамической энергией и адаптивностью к жизненным «приливам и отливам». Они острые на ум и очень остроумны.

Многие люди теряют легкость с возрастом, но эти люди часто сохраняют свое тонкое чувство юмора, жизнерадостный характер и открытость к новому. Когда они называют свой возраст, это часто вызывает удивление. Именно их умственная ловкость помогает им оставаться молодыми.

Главная героиня «Игры престолов» Эмилия Кларк (38 лет), дата рождения 23 октября 1986 года / © Associated Press

Напомним, нумерологи утверждают, что у людей, рожденных в определенные даты, есть естественный талант опережать конкурентов и успешно реализовывать любые свои идеи.