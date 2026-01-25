Секс-гороскоп на 26 января – 1 февраля 2026: три знака потянет на эксперименты, два – на нежность

Секс / © Freepik

Конец января включает режим "хочу тепла", но не всегда одинаково: одни ищут нежность, другие приключения. Неделя идеальна для флирта, но опасна для намеков: если хотите близости - говорите словами, а не взглядом "ну ты пойми".

Секс-прогноз для всех знаков зодиака

Овен

Неделя об инициативе и драйвах. Риск - спешка и "я уже все решил/ла". Совет: начните с флирта, а не с ультиматумов.

Телец

Вас заводит комфорт и чувство безопасности. Риск — молчаливое оскорбление. Совет: просите объятия и нежность прямо – это ваш главный афродизиак.

Близнецы

Флирт у вас в крови, и на этой неделе он работает на максимум. Риск — заиграться и запутать кого-нибудь. Совет: если нравится человек – намекните смелее, чем мемом.

Рак

Вам важна эмоциональная близость, без этого не включается настроение. Риск – ждать, что партнер догадается. Совет: одна честная фраза сделает больше трех дней молчания.

Лев

Вы хотите внимания и страсти и имеете все шансы ее получить. Риск — драматизировать по пустякам. Совет: попросите комплимент и романтику – вам не откажут.

Дева

Вас может потянуть на "давай идеально", но это не всегда сексуально. Риск – контроль и критика. Совет: замените "не так" на "а давай попробуем вот так".

Весы

Ваше обаяние поднимает градус даже в обычном разговоре. Риск – угождать всем и забыть о себе. Совет: на этой неделе вы имеете право хотеть первыми.

Скорпион

Страсть сильна, но вместе с ней может прийти ревность. Риск – проверки "на реакцию". Совет: хотите глубины – говорите прямо, без психологических ловушек.

Стрелец

Вас тянет на новизну и приключения. Риск — резкая шутка, которая сломает атмосферу. Совет: новый сценарий свидания сделает более ста намеков.

Козерог

Вы горячие, когда есть доверие и уважение. Риск – делать вид, что вам ничего не нужно. Совет: скажите, чего хотите – это не слабость, это взрослость.

Водолей

Нестандартные желания могут удивить вас. Риск – выглядеть холодными, когда вы просто "мысленно". Совет: договоритесь о правилах игры — и все будет очень интересно.

Рыбы

Романтика, нежность и "химия" у вас на максимуме. Риск – идеализация и образы через ожидания. Совет: меньше "как должно быть", больше "как приятно нам".

Неделя 26 января – 1 февраля 2026 г. не об идеальности, а о контакте: говорите, прикасайтесь, смейтесь. И помните: намеки – это красиво, но честность – гораздо эффективнее.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.