"Шаманы обещали Путину, что он захватит всю Европу": известный астролог шокировал предсказанием о войне

Влад Росс

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что якобы «шаманы обещали Путину, что он захватит всю Европу», однако этого никогда не произойдет.

Об этом Влад Росс рассказал в комментарии ютуб-каналу Астрофеномен.

Астролог убежден, что из-за войны в Украине Россия развалится.

«Говорили, какой замечательный и великий лидер, обещали, что он может захватить всю Европу. Но я говорил, что 2025 год — это конец. Особенно, когда Сатурн соединится с Нептуном. Это произойдет как раз в августе. Их самое точное объединение будет в январе-феврале 2026 года. Это говорит, что будет переворот на Московской федерации. Она распадется. Украина у них, как кость в горле, которой они подавятся и развалятся», — убежден астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.