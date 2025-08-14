ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
604
Время на прочтение
1 мин

"Шаманы обещали Путину, что он захватит всю Европу": известный астролог шокировал предсказанием о войне

Влад Росс сделал предсказание о последствиях войны в Украине для России.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Влад Росс

Влад Росс

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что якобы «шаманы обещали Путину, что он захватит всю Европу», однако этого никогда не произойдет.

Об этом Влад Росс рассказал в комментарии ютуб-каналу Астрофеномен.

Астролог убежден, что из-за войны в Украине Россия развалится.

«Говорили, какой замечательный и великий лидер, обещали, что он может захватить всю Европу. Но я говорил, что 2025 год — это конец. Особенно, когда Сатурн соединится с Нептуном. Это произойдет как раз в августе. Их самое точное объединение будет в январе-феврале 2026 года. Это говорит, что будет переворот на Московской федерации. Она распадется. Украина у них, как кость в горле, которой они подавятся и развалятся», — убежден астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie