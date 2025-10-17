Шесть китайских знаков, которые 17 октября привлекут любовь и небывалую удачу

Китайский гороскоп / © Associated Press

17 октября 2025 года, в пятницу под управлением Земляной Овцы (Цзи Уэй), Вселенная подарит мягкую, гармоничную энергию, способствующую любви, прощению и эмоциональному исцелению. День проходит в месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи — это сочетание стабильности, искренности и внутреннего покоя. Энергия Земли помогает сбалансировать чувства, 17 октября обещает быть теплым и искренним днем для шести знаков китайского зодиака.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Земляная Овца символизирует сострадание, терпение и честность в чувствах. Этот день несет покой, объединяющий, а не разделяющий. Именно поэтому многие ощутят готовность быть более открытыми к любви, вниманию и взаимности.

Коза

Это день вашего знака — спокойный и гармоничный. Вы можете получить долгожданное подтверждение, что ваши чувства не остались без ответа. Слова или поступки близкого человека принесут эмоциональное облегчение. Если вы одиноки, возможна неожиданная встреча или короткий разговор, который напомнит, что любовь существует без труда и драм. Этот день покажет: подлинные чувства приходят легко и естественно.

Змея

Энергия года Деревянной Змеи в этот день особенно поддерживает ваш знак. Вы освобождаетесь от старых переживаний или оскорблений, которые мешали новым чувством. Вместо внутренних напряжений приходит покой и принятие. Пятница может стать моментом понимания или даже прощения — вы увидите, почему события прошлого должны произойти именно так. Это откроет дверь к близости, которую вы раньше считали недостижимой.

Собака

Вы стремились к равновесию в отношениях — и теперь его получите. День Земляной Овцы гармонично сочетается с энергией вашего знака, помогая создать честный и спокойный диалог с партнером или близким человеком. Возможен прорыв во взаимопонимании или ситуация, когда древнее оскорбление перестанет болеть. Если вы одиноки, то можете встретить кого-нибудь, чья энергия окажется неожиданно близкой вам.

Кролик

Вам этот день похож на глоток теплоты после периода неопределенности. Предыдущие недели могли быть эмоционально изнуряющими, но теперь появляется чувство стабильности. Вы можете услышать от кого-то, кто был удален или почувствовать, что эмоциональная дистанция сокращается. Сегодняшняя энергия напоминает: любовь не всегда нуждается в контроле — иногда достаточно позволить ей существовать естественно.

Свинья

Вы получите то, в чем давно нуждались, — спокойствие и уверенность во взаимности. День Земляной Овцы приносит в ваши отношения чувство безопасности и поддержки. Человек рядом может обнаружить искренность, которая растопит внутреннее напряжение. Если вы одиноки, возможно новое знакомство, обладающее неожиданной глубиной. Этот день поможет понять, что настоящая любовь рождается не в драме, а в стабильности и доверии.

Лошадь

Вам этот день — приглашение остановиться и увидеть то, что уже рядом. Вы могли стремиться к определенности, но 17 октября покажет, что любовь не нуждается в спешке. Человек, давно поддерживающий вас молча, может открыть свои чувства. Или вы сами почувствуете внутреннее спокойствие и гармонию. Это день, когда любовь проявляется через принятие, а не через поиск.

Напомним, неделя с 13 по 19 октября 2025 года — это период, когда энергия Венеры в Весах поддерживает гармонию, взаимопонимание и стремление к красоте во всем.