Шесть китайских знаков зодиака, которые 22 сентября получат больше всего удачи
День приема в астрологии считается символом благословений. 22 сентября он подарит удачу шести китайским знакам зодиака.
22 сентября 2025 года в китайской астрологии считается Днем приема. Это особый период, когда по традиции Вселенная открывает возможности и посылает благословения без необходимости что-либо требовать или прилагать чрезмерные усилия.
Об этом сообщило издание YourTango.
В этот раз день проходит под влиянием Деревянной Лошади, в месяце Деревянного Петуха и в год Деревянной Змеи. Такое сочетание астрологи сравнивают с открывающим дверь, которая уже была открыта, но оставалась незамеченной.
Больше всего везения в этот понедельник почувствуют шесть знаков китайского зодиака:
Лошадь. Поскольку столб дня совпадает с этим знаком, 22 сентября станет для Коня особенно значимым. Длительные сомнения относительно правильности выбранного пути отступят, ведь появятся конкретные подтверждения — ответ, предложение или неожиданный случай. Это день, когда уверенность в своих действиях станет главным подарком.
Змея. Как символ года этот знак получает дополнительный толчок от энергии Дня Приема. То, что когда-то было обузой — финансовой или личной — может неожиданно вернуться в виде вознаграждения. Для кого-то это станет новой возможностью, для других сигналом, что они находятся на правильном месте.
Петух. Соответствующая этому знаку луна уже усилила его энергию, а понедельник принесет окончательное признание. Результаты длительных усилий проявятся посредством благодарности, доверия или финансовой отдачи. Для Петуха это момент, когда высокие стандарты и дисциплина окупаются.
Свиньи. Сочетание Деревянной Лошади и Дня Приема откроет новые ресурсы. Это может быть поддержка, дополнительное время или финансовые возможности. Свиньи важно принять эти дары, даже если они будут казаться слишком простыми или неожиданными.
Собака. В этот день исчезнут отвлечения и внутренние сомнения, мешавшие двигаться вперед. В жизни Собаки появится чувство стабильности: может облегчиться финансовое бремя, уравновешиться отношения или придет весть, которая оставит в покое.
Тигр. Благодаря подобной энергии с Деревянным Конем, Тигр почувствует, как ожидания становятся реальностью. Казавшиеся далекими события в любви или финансовой сфере 22 сентября приобретут конкретные формы. Это подтвердит правильность интуиции, сопровождавшей его в последнее время.
Напомним, 22 сентября начнется неделя, когда энергия меняет направление, и мы входим в новый слой реальности, где внутренние процессы становятся более глубокими, а внешние события более насыщенными и судьбоносными.