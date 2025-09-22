Шесть китайских знаков зодиака, которые 22 сентября получат больше всего удачи

Китайский астролог / © Pexels

22 сентября 2025 года в китайской астрологии считается Днем приема. Это особый период, когда по традиции Вселенная открывает возможности и посылает благословения без необходимости что-либо требовать или прилагать чрезмерные усилия.

Об этом сообщило издание YourTango.

В этот раз день проходит под влиянием Деревянной Лошади, в месяце Деревянного Петуха и в год Деревянной Змеи. Такое сочетание астрологи сравнивают с открывающим дверь, которая уже была открыта, но оставалась незамеченной.

Больше всего везения в этот понедельник почувствуют шесть знаков китайского зодиака:

Лошадь. Поскольку столб дня совпадает с этим знаком, 22 сентября станет для Коня особенно значимым. Длительные сомнения относительно правильности выбранного пути отступят, ведь появятся конкретные подтверждения — ответ, предложение или неожиданный случай. Это день, когда уверенность в своих действиях станет главным подарком.

Змея. Как символ года этот знак получает дополнительный толчок от энергии Дня Приема. То, что когда-то было обузой — финансовой или личной — может неожиданно вернуться в виде вознаграждения. Для кого-то это станет новой возможностью, для других сигналом, что они находятся на правильном месте.

Петух. Соответствующая этому знаку луна уже усилила его энергию, а понедельник принесет окончательное признание. Результаты длительных усилий проявятся посредством благодарности, доверия или финансовой отдачи. Для Петуха это момент, когда высокие стандарты и дисциплина окупаются.

Свиньи. Сочетание Деревянной Лошади и Дня Приема откроет новые ресурсы. Это может быть поддержка, дополнительное время или финансовые возможности. Свиньи важно принять эти дары, даже если они будут казаться слишком простыми или неожиданными.

Собака. В этот день исчезнут отвлечения и внутренние сомнения, мешавшие двигаться вперед. В жизни Собаки появится чувство стабильности: может облегчиться финансовое бремя, уравновешиться отношения или придет весть, которая оставит в покое.

Тигр. Благодаря подобной энергии с Деревянным Конем, Тигр почувствует, как ожидания становятся реальностью. Казавшиеся далекими события в любви или финансовой сфере 22 сентября приобретут конкретные формы. Это подтвердит правильность интуиции, сопровождавшей его в последнее время.

Напомним, 22 сентября начнется неделя, когда энергия меняет направление, и мы входим в новый слой реальности, где внутренние процессы становятся более глубокими, а внешние события более насыщенными и судьбоносными.