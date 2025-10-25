Шесть китайских знаков зодиака, которые 25 октября привлекут удачу и любовь

Китайский гороскоп / © Associated Press

Реклама

25 октября 2025 года, в День Посвящения под покровом Огненного Кролика, шесть китайских знаков зодиака получат особую поддержку Вселенной. Эта суббота обещает период эмоционального обновления, когда любовь и искренние чувства выходят на первый план. Луна Огненной Собаки и год Деревянной Змеи создают энергию, способствующую теплу, нежности и взаимности.

Об этом сообщило издание Yourtango.

День Посвящения в китайской астрологии помогает начать новые дела, особенно те, что связаны с чувствами. Огненный Кролик смягчает эмоции, побуждая не к борьбе, а к искреннему проявлению любви. В этот день даже малейший знак внимания может изменить ход отношений.

Реклама

Кролик

Энергия дня принадлежит именно вам. Вы можете почувствовать влечение к человеку, который уже давно рядом. Вселенная подсказывает — пора перестать сомневаться. Сообщение или приглашение могут стать знаком судьбы. Откройте сердце — и ваша нежность не останется незамеченной.

Собака

Луна Огненной Собаки приносит эмоциональную ясность. Если вы не знали, куда движутся ваши отношения, суббота поставит все на свои места. Доверьтесь действиям, а не словам — кто-то покажет вам, насколько вы для него важны.

Коза

Этот день несет новое начало. Напряжение в общении исчезает, а гармония возвращается. Человек, которого вы цените, может открыться вам по-новому. Это момент, когда доверие становится основой любви.

Свинья

Сегодня вы готовы принять любовь, которая вдохновляет, а не истощает. Один искренний шаг — приглашение, слово или жест — может изменить все. Кто-то, кто долго оставался в стороне, покажет свои истинные чувства.

Тигр

Вы жаждете искренности — и в этот день она найдет вас. Связь, которая казалась неопределенной, прояснится, если вы позволите себе быть откровенными. Покажите свои эмоции — и получите взаимность.

Змея

Любовь приходит спокойно, без драм, но с глубиной. Кто-то из вашего окружения проявит заботу, которую вы не ожидали. Уязвимость сегодня — это сила, а не слабость. Именно она откроет дверь к настоящей связи.

Напомним, выходные — 25 и 26 октября — дадут нам возможность включить самые разные режимы отдыха: суббота — настойчивости и уверенности в своих поступках, а вот в воскресенье от активных действий лучше отказаться.