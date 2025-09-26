Шесть китайских знаков зодиака, которые 26 сентября привлекут удачу и финансовое достаток

Китайский гороскоп / © Pexels

Реклама

26 сентября 2025 г. в китайской астрологии определяется как «полный день», считающийся временем завершения, сбора плодов и материальных вознаграждений за предыдущие усилия. На этот раз он совпадает с энергией Земляной Свиньи в год Деревянной Змеи и месяц Петуха. Астрологи объясняют: именно такие дни помогают проявиться результатам длительной работы, до этого остававшейся незаметной.

Об этом сообщило издание YourTango.

В центре этого дня — шесть знаков китайского зодиака, которым обещаны финансовые изменения.

Реклама

Свинья . Этот символ становится главным героем дня. Энергия Земляной Свиньи создает условия для появления долгожданных денег, например, возмещений или возврата средств. Атмосфера дня также способствует проявлению щедрости других людей.

Змея . Год Деревянной Змеи усиливает влияние на представителей этого знака. 26 сентября может стать моментом, когда сдвинутся с места ранее задерживавшиеся финансовые дела. Это день практических результатов, связанных с денежными поступлениями.

Петух . Поскольку длится месяц Петуха, для этого знака открываются новые возможности. Может появиться интерес к тем делам или навыкам, в которые он вкладывал усилия, но не ожидал быстрой отдачи. Ситуации, связанные с работой или подработкой, могут неожиданно принести прибыль.

Бык . Земляная энергия в этот день поддерживает стабильность и настойчивость. Для Быка это значит получение вознаграждения за долгие старания. Откладываемые выплаты или финансовые обязанности со стороны других людей могут быть выполнены именно в этот день.

Лошадь . День дает возможность изменить финансовую ситуацию к лучшему. Лошадь может принять решения, которые окажут влияние на будущие доходы: от оптимизации затрат до использования новых возможностей. Этот знак получит пользу от активных и решительных шагов.

Обезьяна. Благодаря завершению периода ее месяца и влияния Земляной Свиньи, Обезьяна способна извлечь выгоду из-за общения или социальных контактов. Возможны новые предложения, советы или помощь со стороны знакомых, что положительно отразится на финансах.

Напомним, Солнце, Марс и Меркурий, перемещаясь по Скорпиону, формируют напряженные аспекты к Солнцу представителей знаков Тельца, Льва и Водолея. Это может проявляться внутренними и внешними конфликтами, сложностями во взаимоотношениях, ментальной напряженностью и физическим истощением.