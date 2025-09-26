- Дата публикации
Шесть китайских знаков зодиака, которые 26 сентября привлекут удачу и финансовое достаток
Пятница станет «полным днем», когда длительные усилия приносят результат. Шесть знаков зодиака получат финансовую отдачу.
26 сентября 2025 г. в китайской астрологии определяется как «полный день», считающийся временем завершения, сбора плодов и материальных вознаграждений за предыдущие усилия. На этот раз он совпадает с энергией Земляной Свиньи в год Деревянной Змеи и месяц Петуха. Астрологи объясняют: именно такие дни помогают проявиться результатам длительной работы, до этого остававшейся незаметной.
YourTango
В центре этого дня — шесть знаков китайского зодиака, которым обещаны финансовые изменения.
Свинья. Этот символ становится главным героем дня. Энергия Земляной Свиньи создает условия для появления долгожданных денег, например, возмещений или возврата средств. Атмосфера дня также способствует проявлению щедрости других людей.
Змея. Год Деревянной Змеи усиливает влияние на представителей этого знака. 26 сентября может стать моментом, когда сдвинутся с места ранее задерживавшиеся финансовые дела. Это день практических результатов, связанных с денежными поступлениями.
Петух. Поскольку длится месяц Петуха, для этого знака открываются новые возможности. Может появиться интерес к тем делам или навыкам, в которые он вкладывал усилия, но не ожидал быстрой отдачи. Ситуации, связанные с работой или подработкой, могут неожиданно принести прибыль.
Бык. Земляная энергия в этот день поддерживает стабильность и настойчивость. Для Быка это значит получение вознаграждения за долгие старания. Откладываемые выплаты или финансовые обязанности со стороны других людей могут быть выполнены именно в этот день.
Лошадь. День дает возможность изменить финансовую ситуацию к лучшему. Лошадь может принять решения, которые окажут влияние на будущие доходы: от оптимизации затрат до использования новых возможностей. Этот знак получит пользу от активных и решительных шагов.
Обезьяна. Благодаря завершению периода ее месяца и влияния Земляной Свиньи, Обезьяна способна извлечь выгоду из-за общения или социальных контактов. Возможны новые предложения, советы или помощь со стороны знакомых, что положительно отразится на финансах.
