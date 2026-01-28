ТСН в социальных сетях

Шесть китайских знаков зодиака, которые притянут удачу и деньги 28 января

Китайский гороскоп на 28 января 2026 года обещает удачу тем, кто вовремя отпустит лишнее. Для шести знаков зодиака это станет началом периода процветания и внутреннего равновесия.

Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © pexels.com

28 января 2026 года, по китайскому календарю, приходится на День удаления Водяного Тигра — период решительных, но интуитивных перемен. По астрологическим прогнозам, именно в этот день шесть знаков китайского зодиака могут ощутить прилив удачи и финансового облегчения. Ключевое условие — вовремя отказаться от того, что отнимает силы, время и ресурсы.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи объясняют: в год Деревянной Змеи и месяц Огненного Быка процветание приходит не через дополнительные усилия, а через упрощение. День удаления способствует очищению — он «убирает лишнее», чтобы открыть путь новым возможностям.

  • Тигр
    Для Тигров 28 января может стать точкой отказа от изнурительной финансовой привычки или неравноценных отношений. Как только эта нагрузка исчезнет, появится ощущение облегчения и более быстрое движение вперед. Именно этот импульс и притягивает новые возможности.

  • Змея
    Змеи будут действовать без громких заявлений — решение вызреет внутри. Отказ от плана или цели, которая не давала результата, принесет ясность и сосредоточенность. Это, по прогнозу, быстро скажется на финансовых решениях.

  • Крыса
    Крысам день поможет осознать скрытую «цену» определенной ситуации — не денежную, а эмоциональную. Доверие к собственному чувству и своевременная корректировка курса подарят гибкость и внутреннее равновесие, что откроет простор для роста.

  • Лошадь
    Лошади поймут, что чрезмерные усилия не всегда ведут к результату. Отказ от постоянного форсирования событий освободит время и энергию. Финансовая удача появится благодаря правильному перенаправлению усилий, а не истощению.

  • Бык
    Для Быков перемены обычно даются непросто, однако на этот раз упрощение принесет неожиданное ощущение стабильности. Избавление от лишнего сделает систему более управляемой и надежной, а достаток — более легким в поддержании.

  • Свинья
    Свиньям День удаления подскажет перестать брать на себя лишнее из чувства вины. Отступление не разрушит баланс — наоборот, оно принесет эмоциональное и финансовое облегчение. Удача появится тогда, когда исчезнет потребность «вытягивать» чужие ситуации.

Напомним, астрологи предупредили, что 28 января — день, когда не стоит браться за несколько дел сразу — нужно выбрать одно, самое важное, и заниматься только им.

