Шесть китайских знаков зодиака, которые притянут удачу и деньги 28 января

28 января 2026 года, по китайскому календарю, приходится на День удаления Водяного Тигра — период решительных, но интуитивных перемен. По астрологическим прогнозам, именно в этот день шесть знаков китайского зодиака могут ощутить прилив удачи и финансового облегчения. Ключевое условие — вовремя отказаться от того, что отнимает силы, время и ресурсы.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи объясняют: в год Деревянной Змеи и месяц Огненного Быка процветание приходит не через дополнительные усилия, а через упрощение. День удаления способствует очищению — он «убирает лишнее», чтобы открыть путь новым возможностям.

Тигр

Для Тигров 28 января может стать точкой отказа от изнурительной финансовой привычки или неравноценных отношений. Как только эта нагрузка исчезнет, появится ощущение облегчения и более быстрое движение вперед. Именно этот импульс и притягивает новые возможности.

Змея

Змеи будут действовать без громких заявлений — решение вызреет внутри. Отказ от плана или цели, которая не давала результата, принесет ясность и сосредоточенность. Это, по прогнозу, быстро скажется на финансовых решениях.

Крыса

Крысам день поможет осознать скрытую «цену» определенной ситуации — не денежную, а эмоциональную. Доверие к собственному чувству и своевременная корректировка курса подарят гибкость и внутреннее равновесие, что откроет простор для роста.

Лошадь

Лошади поймут, что чрезмерные усилия не всегда ведут к результату. Отказ от постоянного форсирования событий освободит время и энергию. Финансовая удача появится благодаря правильному перенаправлению усилий, а не истощению.

Бык

Для Быков перемены обычно даются непросто, однако на этот раз упрощение принесет неожиданное ощущение стабильности. Избавление от лишнего сделает систему более управляемой и надежной, а достаток — более легким в поддержании.

Свинья

Свиньям День удаления подскажет перестать брать на себя лишнее из чувства вины. Отступление не разрушит баланс — наоборот, оно принесет эмоциональное и финансовое облегчение. Удача появится тогда, когда исчезнет потребность «вытягивать» чужие ситуации.

Напомним, астрологи предупредили, что 28 января — день, когда не стоит браться за несколько дел сразу — нужно выбрать одно, самое важное, и заниматься только им.