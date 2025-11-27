ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
178
Время на прочтение
2 мин

Шесть китайских знаков зодиака, которые привлекут большой успех 27 ноября

В четверг удача будет сопутствовать шести китайским знакам зодиака. День удаления Металлической Крысы откроет новые возможности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © AP

В четверг, 27 ноября, шесть знаков китайского зодиака получат мощный прилив удачи и ясности. День избавления от Металлической Крысы помогает освободиться от эмоционального и практического «багажа», а сочетание Луны Огненной Свиньи и года Деревянной Змеи добавляет искренности, интуиции и тепла. Для многих этот день станет не спектаклем, а настоящей перезагрузкой — с правильными людьми, правильными решениями и неожиданными возможностями.

Об этом сообщило издание Yourtango.

  • Щур

Это ваш день: энергия Металлической Крысы обостряет внимание и помогает отсечь лишнее. Когда избавитесь от одной затяжной тревоги или ожидания, удача откроется мгновенно. Возможна эмоциональная или финансовая победа — через разговор, новость или поддержку, которую вы давно ждали.

  • Свинья

Вы сбросите напряжение, которое вам не принадлежит. Чья-то доброта или искренность вернет уверенность, а вместе с ней — и удачу. Ситуация, которая долго не давала покоя, станет понятнее. Когда перестанете чрезмерно анализировать, решения придут сами.

  • Дракон

Вы освободитесь от давления «держаться за всех». Стоит только отпустить роль спасителя — и появятся поддержка, возможность или подтверждение, на которое вы не рассчитывали. Ваши инстинкты сегодня особенно точны.

  • Обезьяна

Четверг поможет вырваться из рутины и увидеть ситуацию четче. Когда исчезнут сомнения, разговор сложится удачно, а планы сдвинутся с места. Удача придет и через общение: правильные люди подарят нужный заряд энергии.

  • Конь

Это шанс отпустить старые ожидания, которые давили незаметно. После этого возможны приятные изменения — финансовые, эмоциональные или в отношении людей рядом. Атмосфера Дня благодарения будет спокойнее, а небольшой теплый момент останется с вами надолго.

  • Коза

Вы упорядочите мысли — и именно это принесет удачу. Ситуация станет проще, план стабилизируется, а напряжение уменьшится. День завершится ощущением поддержки и уверенности, которого вы давно ждали.

Напомним, астрологи предупредили, что 27 ноября — время, когда необходимо проводить работу над ошибками, выявляя совершенные промахи, чтобы больше к ним не возвращаться.

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie