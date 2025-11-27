Шесть китайских знаков зодиака, которые привлекут большой успех 27 ноября

Китайский гороскоп / © AP

В четверг, 27 ноября, шесть знаков китайского зодиака получат мощный прилив удачи и ясности. День избавления от Металлической Крысы помогает освободиться от эмоционального и практического «багажа», а сочетание Луны Огненной Свиньи и года Деревянной Змеи добавляет искренности, интуиции и тепла. Для многих этот день станет не спектаклем, а настоящей перезагрузкой — с правильными людьми, правильными решениями и неожиданными возможностями.

Щур

Это ваш день: энергия Металлической Крысы обостряет внимание и помогает отсечь лишнее. Когда избавитесь от одной затяжной тревоги или ожидания, удача откроется мгновенно. Возможна эмоциональная или финансовая победа — через разговор, новость или поддержку, которую вы давно ждали.

Свинья

Вы сбросите напряжение, которое вам не принадлежит. Чья-то доброта или искренность вернет уверенность, а вместе с ней — и удачу. Ситуация, которая долго не давала покоя, станет понятнее. Когда перестанете чрезмерно анализировать, решения придут сами.

Дракон

Вы освободитесь от давления «держаться за всех». Стоит только отпустить роль спасителя — и появятся поддержка, возможность или подтверждение, на которое вы не рассчитывали. Ваши инстинкты сегодня особенно точны.

Обезьяна

Четверг поможет вырваться из рутины и увидеть ситуацию четче. Когда исчезнут сомнения, разговор сложится удачно, а планы сдвинутся с места. Удача придет и через общение: правильные люди подарят нужный заряд энергии.

Конь

Это шанс отпустить старые ожидания, которые давили незаметно. После этого возможны приятные изменения — финансовые, эмоциональные или в отношении людей рядом. Атмосфера Дня благодарения будет спокойнее, а небольшой теплый момент останется с вами надолго.

Коза

Вы упорядочите мысли — и именно это принесет удачу. Ситуация станет проще, план стабилизируется, а напряжение уменьшится. День завершится ощущением поддержки и уверенности, которого вы давно ждали.

Напомним, астрологи предупредили, что 27 ноября — время, когда необходимо проводить работу над ошибками, выявляя совершенные промахи, чтобы больше к ним не возвращаться.