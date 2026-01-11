Шесть китайских знаков зодиака, которые привлекут внимание 11 января 2026 года

Китайский гороскоп / © AP

11 января 2026 года по восточному календарю приходится на воскресенье Дня успеха Деревянного Петуха. Астрологические толкования этого дня сводятся не к внезапным прорывам, а к тихой, но ощутимой стабильности: когда дела складываются ровно, решения не создают новых проблем, а жизнь становится немного проще, чем раньше.

Этот день проходит в месяц Огненного Быка в год Деревянной Змеи — сочетание, которое способствует практическим результатам, а не громким победам. По прогнозу, особенно ощутимой удача будет для шести знаков китайского зодиака.

Петух в этот день видит плоды собственной организованности. Тщательность и внимание к мелочам, которые раньше казались чрезмерными, вдруг начинают работать на пользу: планы не срываются, счета сходятся, а стресса меньше, чем обычно.

Бык чувствует облегчение в финансовых и бытовых вопросах. То, что еще недавно казалось насущным, теряет остроту. Стабильность, выбранная ранее, дает результат — ничего не ломается и не требует срочного вмешательства.

Змея получает подтверждение, что выбранная тактика молчания и сдержанности была правильной. День способствует взвешенным решениям: отказу от лишних трат, ненужных объяснений и действий «для эффекта». Удача здесь — в сохраненных ресурсах.

Кролик наконец-то может выдохнуть. Часть ответственности исчезает сама собой или переходит к другим. Меньшая эмоциональная нагрузка позволяет просто насладиться днем без ощущения, что нужно «тянуть все на себе».

Дракон видит, что недавний выбор был удачным. Дела движутся вперед без сопротивления, а завершение старых вопросов возвращает внутренний импульс. День подталкивает не оглядываться назад и сосредоточиться на том, что реально работает сейчас.

Свинья получает редкую возможность отдохнуть без угрызений совести — и именно это оказывается полезным. Легкость и комфорт помогают не перегореть и воспользоваться тем, что уже было наработано ранее.

