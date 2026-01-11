ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1044
Время на прочтение
2 мин

Шесть китайских знаков зодиака, которые привлекут внимание 11 января 2026 года

11 января 2026 года в восточном календаре — День успеха Деревянного Петуха. Этот день не о внезапных выигрышах, а о стабильности, облегчении и решениях, работающих в пользу шести знаков зодиака.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © AP

11 января 2026 года по восточному календарю приходится на воскресенье Дня успеха Деревянного Петуха. Астрологические толкования этого дня сводятся не к внезапным прорывам, а к тихой, но ощутимой стабильности: когда дела складываются ровно, решения не создают новых проблем, а жизнь становится немного проще, чем раньше.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Этот день проходит в месяц Огненного Быка в год Деревянной Змеи — сочетание, которое способствует практическим результатам, а не громким победам. По прогнозу, особенно ощутимой удача будет для шести знаков китайского зодиака.

  • Петух в этот день видит плоды собственной организованности. Тщательность и внимание к мелочам, которые раньше казались чрезмерными, вдруг начинают работать на пользу: планы не срываются, счета сходятся, а стресса меньше, чем обычно.

  • Бык чувствует облегчение в финансовых и бытовых вопросах. То, что еще недавно казалось насущным, теряет остроту. Стабильность, выбранная ранее, дает результат — ничего не ломается и не требует срочного вмешательства.

  • Змея получает подтверждение, что выбранная тактика молчания и сдержанности была правильной. День способствует взвешенным решениям: отказу от лишних трат, ненужных объяснений и действий «для эффекта». Удача здесь — в сохраненных ресурсах.

  • Кролик наконец-то может выдохнуть. Часть ответственности исчезает сама собой или переходит к другим. Меньшая эмоциональная нагрузка позволяет просто насладиться днем без ощущения, что нужно «тянуть все на себе».

  • Дракон видит, что недавний выбор был удачным. Дела движутся вперед без сопротивления, а завершение старых вопросов возвращает внутренний импульс. День подталкивает не оглядываться назад и сосредоточиться на том, что реально работает сейчас.

  • Свинья получает редкую возможность отдохнуть без угрызений совести — и именно это оказывается полезным. Легкость и комфорт помогают не перегореть и воспользоваться тем, что уже было наработано ранее.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что 10 и 11 января, позволят запланировать самые разнообразные — как активные, так и относительно спокойные — занятия, так что скучать из-за их однообразия нам не придется.

Дата публикации
Количество просмотров
1044
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie