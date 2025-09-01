Шесть китайских знаков зодиака, которым 1 сентября принесет удачу и изобилие

Китайский гороскоп / © pixabay.com

Реклама

В понедельник, 1 сентября 2025 года, шесть китайских знаков зодиака получат особую поддержку судьбы. Этот день в восточном календаре известен как День Удаления, символизирующий завершение ненужного и открытие пространства для нового. Он будет проходить под руководством Водяного Петуха в год Деревянной Змеи и месяц Деревянной Обезьяны.

Об этом сообщило издание YourTango.

Дни Удаления в китайской астрологии считаются временем, когда отпадает все, что мешает, а на его месте появляется возможность для лучшего. Воздействие Водяного Петуха усиливает честность и правду, что приносит внутреннее освобождение и чувство обновления.

Реклама

Астрологи выделяют шесть знаков зодиака, которым в этот день будет особенно везти:

Петух. Это главный знак дня. Ваша сила — в словах и умении быть услышанным. Возможна ситуация, когда сказанное вами приобретет неожиданно большое значение. То, что вы отвергнете, — сомнения; то, что получите — новый толчок вперед.

Змея. В год вашего знака День Удаления может убрать что-то, что казалось важным, но окажется освобождением от проблем. На этом месте появится больше гармонии как в финансах, так и в личных отношениях.

Обезьяна. Двойная энергия Обезьяны в этом месяце откроет вам правду — о себе или близких. Это понимание снимет старые барьеры и позволит приблизить то, что действительно ценно.

Тигр. В этот день вы можете оказаться в нужном месте. Новые знакомства или открытия будут иметь ощутимое влияние. Удача придет из-за неожиданной связи, которая изменит ваше движение вперед.

Собака. Энергия дня принесет восстановление справедливости. Ситуации, которые тянулись годами, наконец-то завершатся. Это откроет простор для легкости, честности и новых возможностей.

Свиньи. Вам удача проявится в виде помощи от других. Это может быть поддержка финансовая или эмоциональная, подарок или жест заботы. Вселенная напоминает, что не все нужно тянуть на себе.

В китайской традиции такие дни не считаются потерей, а скорее моментом очищения. То, что больше не служит человеку, уходит, чтобы освободить место для нового. Благодаря этому энергия удачи течет свободнее, открывая путь к обилию, гармонии и внутреннему покою.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, первая неделя сентября предшествует коридору затемнений, поэтому многие люди чувствуют, что вроде бы время искажается — оно становится интенсивнее или сжимается. Кармические сюжеты, когда оставленные без ответа, возвращаются, а прошлое начинает говорить громче, чем настоящее.