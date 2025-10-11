ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
534
Время на прочтение
2 мин

Шесть китайских знаков зодиака, которым 11 октября принесет любовь и удачу

В День Баланса, который приходится на 11 октября, энергия Водяного Быка поможет шести китайским знакам восстановить доверие, взаимность и теплоту в отношениях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Reuters

11 октября в китайской астрологии отмечают День Баланса, которым руководит Водяной Бык. Это астрологическое влияние приносит ощущение стабильности и спокойствия после периода неопределенности. Стихия Воды смягчает эмоции, снимает напряжение и открывает сердца, а упрямство Быка трансформируется в последовательность и верность. Для многих людей это день честных разговоров, примирений и искренних проявлений чувств.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологи отмечают, что шесть знаков — Бык, Змея, Крыса, Лошадь, Петух и Коза — почувствуют особенно сильное влияние этой гармоничной энергии.

  • Бик

Представители этого знака находятся в центре энергетических потоков Дня Баланса. Их уравновешенность и надежность вызывают доверие, а искренность и спокойствие притягивают людей. Если в отношениях ранее были напряженные моменты, этот день поможет уладить недоразумения. Вероятно, именно сейчас наступит подходящее время для серьезного разговора или извинения, которое восстановит гармонию.

  • Змея

Для рожденных под знаком Змеи 11 октября станет днем эмоциональной прозрачности. Водяной Бык активизирует интуицию и помогает увидеть, кто действительно искренен рядом. Может появиться понимание того, каких отношений вы на самом деле хотите. Если раньше вы сдерживали свои чувства, настал момент сказать правду — именно честность в этот день откроет двери к настоящей взаимной любви.

  • Щур

Энергия этого дня поддерживает прагматичный подход к отношениям. Для Крысы любовь сейчас означает партнерство, доверие и общие цели. Возможны откровенные разговоры о будущем или обсуждение важных жизненных планов. Одинокие представители знака могут встретить человека, который разделяет их ценности, — знакомство может произойти через работу, друзей или семью.

  • Конь

Влияние Водяного Быка помогает Лошадям успокоиться и посмотреть на отношения без чрезмерных эмоций. В этот день они способны увидеть ситуацию со стороны, понять, кто действительно готов прилагать усилия, а кто — нет. Это время внутренней ясности, которое поможет избавиться от сомнений и выбрать правильный путь в чувствах.

  • Петух

Луна Огненной Собаки в сочетании с днем Водяного Быка приносит Петухам ощущение тепла, принятия и равновесия. Вы можете позволить себе быть собой без стремления все контролировать. Партнер оценит вашу откровенность, а для одиноких этот день может стать временем приятного знакомства. Удача приходит через искренность и естественность.

  • Коза

Для Козы 11 октября — день нежности и спокойствия. Энергия Водяного Быка поддерживает вашу эмоциональность и доброту, помогая притягивать заботливых людей. Возможно восстановление старых связей или знакомство с человеком, который сразу подарит ощущение безопасности. Это любовь, рождающаяся из доброты и взаимной поддержки.

Напомним, выходные 11-12 октября не лучшее время для отдыха, если под ним не подразумеваются решительные действия и «поглощение» знаний в огромных количествах.

Дата публикации
Количество просмотров
534
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie