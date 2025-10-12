Шесть китайских знаков зодиака, которым 12 октября принесет финансовую удачу

Китайский гороскоп / © Associated Press

В воскресенье, 12 октября 2025 года, наступит День конюшни под знаком Деревянного Тигра (Цзя Инь) в месяц Огненной Собаки года Деревянной Змеи. В китайской астрологии такие дни символизируют возвращение контроля, восстановление равновесия и стабильности после периодов эмоциональных или финансовых колебаний.

На этот раз мужество Тигра сочетается с верностью Собаки, создавая энергию, которая вознаграждает искренность и последовательность. Для шести знаков зодиака этот день станет началом долгожданного прорыва — именно сейчас Вселенная отблагодарит за усилия, вложенные в предыдущие месяцы.

Тигр

Это ваш день — время, когда мир признает ваши старания. Ожидается прогресс в финансовой или личной сфере, где раньше возникали трудности. Вы увидите результаты своей настойчивости и сможете избавиться от накопленного стресса.

Змея

Финансовая стабильность придет постепенно, но надолго. Возможно восстановление старых возможностей или положительные изменения в работе. Вы научились отличать ценное от временного — и это принесет заслуженное спокойствие.

Бик

Тигровая энергия усиливает ваше трудолюбие и терпение. День обещает приятные новости — повышение, одобрение или решение, которое снимет финансовое давление. Воскресенье благоприятно для практических решений и планирования.

Коза

Это день творческого подъема. Ваши слова, идеи или инициативы принесут результат, который превзойдет ожидания. Вселенная подталкивает сделать смелый шаг вперед и довериться правильному времени.

Щур

Благодаря важным связям вы снова почувствуете вдохновение. Возможно сотрудничество или помощь, которая откроет путь к финансовой стабильности. Удача приходит не только в виде денег, но и в виде облегчения и гармонии.

Дракон

Энергия дня поможет упорядочить цели и получить поддержку от окружающих. Возможно прощение долга, выгодная сделка или подарок. Все, что происходит, направлено на создание долговременной основы для будущего.

Напомним, выходные 11-12 октября не лучшее время для отдыха, если под ним не подразумеваются решительные действия и «поглощение» знаний в огромных количествах.