Шесть китайских знаков зодиака, которым 22 октября принесет удачу и везение

Китайский гороскоп / © Pexels

Реклама

22 октября 2025 года, по китайскому календарю, настанет день под управлением Деревянной Крысы (Цзя Цзы) в месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи. Астрологи считают, что этот период символизирует завершение цикла, кульминацию предыдущих усилий и время вознаграждения. Энергия Полного дня усиливает все, что было начато раньше, поэтому именно в этот день многие могут почувствовать результаты своего труда.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Согласно китайской астрологии, 22 октября станет особенно благоприятным для шести знаков зодиака — Крыса, Быка, Дракона, Змеи, Обезьяны и Козы. Для каждого из них этот день откроет новые возможности, поможет решить давние вопросы или получит неожиданную поддержку людей или обстоятельств.

Реклама

Крыса.

Это день максимальной гармонии, ведь именно Деревянная Крыса правит астрологическим пространством. Энергия способствует реализации замыслов, финансовым шагам и смелым решениям. Если раньше были сомнения в начинаниях, именно сейчас приходит время действовать.

Бык.

Представители этого знака получат стабильность и уверенность в собственных силах. Возможно признание профессиональных заслуг или улучшение финансового положения. Все, что долго строилось с терпением, начнет приносить результат.

Дракон.

День открывает простор для инициатив и сотрудничества. Удачный момент, чтобы продемонстрировать свои таланты, развить партнерство или реализовать идеи, которые раньше казались сложными. Усилия принесут конкретные результаты.

Змея.

Год Деревянной Змеи продолжает поддерживать этот знак, а Полный день придает эмоциональную глубину. Люди этого знака могут получить подтверждение собственной ценности — посредством искренней благодарности, примирения или новых отношений.

Реклама

Обезьяна.

День активен и насыщен событиями. Астрологическая энергия усиливает привлекательность и социальные контакты. Возможны новые знакомства, неожиданные встречи или предложения, которые откроют дополнительные возможности.

Коза.

Для этого символа 22 октября символизирует стабилизацию. Вопросы, ранее вызывавшие неуверенность, обретут ясность. Это может относиться к дому, отношениям или жизненному направлению. Люди, которые поддерживали вас молча, окажутся настоящей опорой.

Напомним, 22 октября 2025 карты Таро указывают на день мудрых решений, мягких изменений и возвращения к себе. Это время, когда внешнее подстраивается во внутреннее состояние.