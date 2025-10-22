ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
624
Время на прочтение
2 мин

Шесть китайских знаков зодиака, которым 22 октября принесет удачу и везение

Астрологи прогнозируют, что день 22 октября 2025 станет благоприятным для шести знаков китайского гороскопа. Их усилия, наконец, начнут приносить результаты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Pexels

22 октября 2025 года, по китайскому календарю, настанет день под управлением Деревянной Крысы (Цзя Цзы) в месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи. Астрологи считают, что этот период символизирует завершение цикла, кульминацию предыдущих усилий и время вознаграждения. Энергия Полного дня усиливает все, что было начато раньше, поэтому именно в этот день многие могут почувствовать результаты своего труда.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Согласно китайской астрологии, 22 октября станет особенно благоприятным для шести знаков зодиака — Крыса, Быка, Дракона, Змеи, Обезьяны и Козы. Для каждого из них этот день откроет новые возможности, поможет решить давние вопросы или получит неожиданную поддержку людей или обстоятельств.

  • Крыса.

Это день максимальной гармонии, ведь именно Деревянная Крыса правит астрологическим пространством. Энергия способствует реализации замыслов, финансовым шагам и смелым решениям. Если раньше были сомнения в начинаниях, именно сейчас приходит время действовать.

  • Бык.

Представители этого знака получат стабильность и уверенность в собственных силах. Возможно признание профессиональных заслуг или улучшение финансового положения. Все, что долго строилось с терпением, начнет приносить результат.

  • Дракон.

День открывает простор для инициатив и сотрудничества. Удачный момент, чтобы продемонстрировать свои таланты, развить партнерство или реализовать идеи, которые раньше казались сложными. Усилия принесут конкретные результаты.

  • Змея.

Год Деревянной Змеи продолжает поддерживать этот знак, а Полный день придает эмоциональную глубину. Люди этого знака могут получить подтверждение собственной ценности — посредством искренней благодарности, примирения или новых отношений.

  • Обезьяна.

День активен и насыщен событиями. Астрологическая энергия усиливает привлекательность и социальные контакты. Возможны новые знакомства, неожиданные встречи или предложения, которые откроют дополнительные возможности.

  • Коза.

Для этого символа 22 октября символизирует стабилизацию. Вопросы, ранее вызывавшие неуверенность, обретут ясность. Это может относиться к дому, отношениям или жизненному направлению. Люди, которые поддерживали вас молча, окажутся настоящей опорой.

Напомним, 22 октября 2025 карты Таро указывают на день мудрых решений, мягких изменений и возвращения к себе. Это время, когда внешнее подстраивается во внутреннее состояние.

Дата публикации
Количество просмотров
624
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie