Астрология
120
2 мин

Шесть китайских знаков зодиака, которым 23 сентября повезет в любви

23 сентября — День открытых дверей, что принесет гармонию и новые возможности. Шесть знаков китайского зодиака получат поддержку судьбы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Unsplash

Во вторник, 23 сентября 2025 года, китайский календарь определяет особый День открытых дверей. Он происходит под влиянием столба Деревянной Овцы в месяц Деревянного Петуха Деревянной Змеи. В китайской астрологии этот день считается сильным, ведь он открывает новые возможности, помогает создавать связи и приносит гармонию без лишнего принуждения.

Об этом сообщило издание YourTango.

Деревянная Овца символизирует искренность и нежность в отношениях, напоминая, что любовь возрастает тогда, когда человек открыт к эмоциям. Сочетание с энергией Луны Петуха, который заостряет внимание на важном, и года Змеи, что символизирует постоянную трансформацию, делает этот день благоприятным для глубоких изменений в сфере чувств.

Астрологические прогнозы выделяют шесть знаков зодиака, которым больше всего повезет.

  • Коза
    Для представителей этого знака столб Деревянной Овцы особенно значителен. Вторник откроет для них новые грани искренности в отношениях. Это день, когда чувства будут восприниматься глубже, а маленькие знаки внимания будут приобретать особый смысл.

  • Змея
    В год Деревянной Змеи ее представители ощутят усиление интимности и доверия. 23 сентября может стать моментом, когда исчезнет барьер в общении с близкими или откроется новый уровень близости.

  • Кролик
    Энергия Деревянной Овцы гармонично сочетается с природой Кролика. Это благоприятный день для искренности и доверия. Для представителей этого знака любовь идет навстречу без необходимости что-либо доказывать или искать — достаточно быть собой.

  • Лошадь
    Луна Петуха поможет Коням обрести ясность в чувствах. События или разговоры в этот день снимут неопределенность в отношениях и дадут ощущение стабильности.

  • Свинья
    Для Свиней День открытых дверей станет возможностью услышать искренние слова и увидеть доказательства истинной привязанности. Это день, когда эмоциональная откровенность помогает ощутить свою ценность в отношениях.

  • Собака
    Представители этого знака могут ощутить новую гармонию в отношениях. Они увидят разницу между формальным отношением и подлинным принятием. Именно это открытие дарит чувство покоя и внутреннего равновесия.

23 сентября для Козы, Змеи, Кролика, Лошади, Свиньи и Собаки станет днем, когда любовь и удача проявятся особенно ярко, создавая благоприятные условия для новых открытий в отношениях.

Напомним, зная, какие характеристики имеет конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них именно так, а не иначе.

