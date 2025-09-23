- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 2 мин
Шесть китайских знаков зодиака, которым 23 сентября повезет в любви
23 сентября — День открытых дверей, что принесет гармонию и новые возможности. Шесть знаков китайского зодиака получат поддержку судьбы.
Во вторник, 23 сентября 2025 года, китайский календарь определяет особый День открытых дверей. Он происходит под влиянием столба Деревянной Овцы в месяц Деревянного Петуха Деревянной Змеи. В китайской астрологии этот день считается сильным, ведь он открывает новые возможности, помогает создавать связи и приносит гармонию без лишнего принуждения.
Об этом сообщило издание YourTango.
Деревянная Овца символизирует искренность и нежность в отношениях, напоминая, что любовь возрастает тогда, когда человек открыт к эмоциям. Сочетание с энергией Луны Петуха, который заостряет внимание на важном, и года Змеи, что символизирует постоянную трансформацию, делает этот день благоприятным для глубоких изменений в сфере чувств.
Астрологические прогнозы выделяют шесть знаков зодиака, которым больше всего повезет.
Коза
Для представителей этого знака столб Деревянной Овцы особенно значителен. Вторник откроет для них новые грани искренности в отношениях. Это день, когда чувства будут восприниматься глубже, а маленькие знаки внимания будут приобретать особый смысл.
Змея
В год Деревянной Змеи ее представители ощутят усиление интимности и доверия. 23 сентября может стать моментом, когда исчезнет барьер в общении с близкими или откроется новый уровень близости.
Кролик
Энергия Деревянной Овцы гармонично сочетается с природой Кролика. Это благоприятный день для искренности и доверия. Для представителей этого знака любовь идет навстречу без необходимости что-либо доказывать или искать — достаточно быть собой.
Лошадь
Луна Петуха поможет Коням обрести ясность в чувствах. События или разговоры в этот день снимут неопределенность в отношениях и дадут ощущение стабильности.
Свинья
Для Свиней День открытых дверей станет возможностью услышать искренние слова и увидеть доказательства истинной привязанности. Это день, когда эмоциональная откровенность помогает ощутить свою ценность в отношениях.
Собака
Представители этого знака могут ощутить новую гармонию в отношениях. Они увидят разницу между формальным отношением и подлинным принятием. Именно это открытие дарит чувство покоя и внутреннего равновесия.
23 сентября для Козы, Змеи, Кролика, Лошади, Свиньи и Собаки станет днем, когда любовь и удача проявятся особенно ярко, создавая благоприятные условия для новых открытий в отношениях.
