Шесть китайских знаков зодиака, которым 26 февраля пророчат процветание

Китайский гороскоп / © AP

Реклама

26 февраля 2026 года шесть знаков китайского зодиака могут ощутить прилив удачи и новые возможности для роста. Четверг будет проходить под энергией Дня Посвящения Металлической Овцы в год Огненной Лошади — сочетание, которое символизирует решительность, движение вперед и стремление к стабильности.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи считают, что так называемые «дни начала» открывают пространство для новых решений и действий. Металл в этой комбинации ассоциируется с настойчивостью и смелостью, а Овца — с комфортом, улучшением условий жизни и внутренним равновесием.

Реклама

Коза

Для представителей этого знака день может стать точкой отсчета нового этапа. Появится желание изменить привычную среду или повысить уровень комфорта. Важным станет решение не откладывать планы, а действовать уже сейчас.

Конь

Импульс к переменам может возникнуть неожиданно — из-за разговора или нового предложения. Четверг станет благоприятным для быстрых решений и доверия к собственной интуиции. Удачный старт способен задать тон ближайшим дням.

Тигр

После периода сомнений появится четкое понимание дальнейших шагов. Уверенность в собственных решениях поможет наладить важные контакты и получить поддержку.

Свинья

Фокус сместится на стабильность и бытовой комфорт. Возможны расходы, направленные на улучшение качества жизни. Такие решения могут заложить основу долгосрочного благосостояния.

Реклама

Кролик

Даже небольшое событие — комплимент или одобрительный отзыв — способно изменить настроение. Положительный эмоциональный фон будет способствовать новым возможностям и полезным знакомствам.

Петух

Возрастет уверенность в собственных целях. Открытость в выражении амбиций может изменить отношение окружающих и помочь заметить перспективы, которые ранее оставались без внимания.

Напомним, астрологи предупредили, что 25 февраля — день благоприятный для работы над новыми проектами — как профессионального и финансового, так и личного характера.